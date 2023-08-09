我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

兆彩史上最高獎金 15.8億頭彩 佛州1注獨得

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差

疫情期間競爭少利率低 千禧世代住宅自有率激增

記者胡玉立／綜合報導
調查發現，從2016年到2022年，44歲以下群體的住宅自有率大幅上升。(美聯社)
調查發現，從2016年到2022年，44歲以下群體的住宅自有率大幅上升。(美聯社)

新冠疫情是千載難逢的購屋機會；對千禧世代來說，尤其如此；聯邦人口普查局7月發布的當前人口／住房空置調查分析發現，從2016年到2022年，44歲以下群體的住宅自有率大幅上升，而且大多發生在疫情期間。

有線電視新聞網(CNN)報導，紐約市居民、34歲和36歲的帕森斯夫婦(Yue & Chris Parsons)就是在疫情期間看到了購屋前景：人口外移；購房需求下降，競爭減少；賣家積極出售已負擔不起的公寓；房貸利率跌至歷史低點。

帕森斯夫婦在2020年12月從第六大道、面積650平方呎的狹小公寓，成功換到曼哈頓中城地獄廚房區(Hell's Kitchen)附近一套兩臥兩衛浴公寓；要價125萬屋主因為急售，最後同意以119萬元成交；他們還簽下30年超低房貸固定利率2.875%。

帕森斯慶幸地表示，換成現在，他們根本買不起類似房產，「沒人能真正把握市場時機，我們卻在人生正確時刻買了房。真的很高興。」

根據人口普查局數據，2022年全國住宅自有率為65.8%，高於2019年的64.6%；推動比例上揚的主力是44歲以下買家。

自2004年法拍屋危機和2008年經濟大衰退到2016年，全國住宅自有率降了5.6個百分點，降至63.4%；即使是疫情高峰期的購房狂潮也未能恢復昔日水平。

2016年至2019年間，55歲以下群體的住宅自有率上升；但55歲以上老年家庭住宅自有率保持穩定。2016年至2022年間，年輕群體住宅自有率增長更大，35歲以下群體上升4.5個百分點，35歲至44歲群體上升3.6個百分點，而55歲至65歲以及65歲以上群體的增長率都少於1個百分點。

不過，即使年輕人住宅自有率增加，老年人的住宅自有率仍然高得多；55至64歲的住宅自有率為75%，65歲以上為79%；35至44歲為62%，35歲以下為39%。

全國房地產經紀人協會(NAR)副首席經濟學者兼研究副總裁勞茨(Jessica Lautz)在上周的經濟峰會上表示，年輕人住宅自有率上升，值得慶祝。據NAR稱，目前首次購房者的平均年齡為36歲。

疫情 人口普查 利率

上一則

待售屋少房價貴 82%民眾認現在買房時間差 13年新高

下一則

新規復活 大法官同意拜登政府 管制「幽靈槍」

延伸閱讀

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增

疫情期間空屋多、利率低 千禧世代「住宅自有率」激增
中醫也能治運動傷害 用「它」放鬆肌肉、降發炎反應

中醫也能治運動傷害 用「它」放鬆肌肉、降發炎反應
小鎮爭補助 自己做人口普查的愈來愈多

小鎮爭補助 自己做人口普查的愈來愈多
加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
卡斯楚4月時被一名男子提告，指他偷走自己的彩券；加州彩票局官員後堅持審查程序完備，認定卡斯楚是合法贏家。(擷自YouTube@The Hollywood Fix影片)

加州男中勁球20億元頭獎 買豪宅、開豪車 官司卻找上門

2023-08-06 05:54
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08
圖為阿拉斯加阿留申群島。(美聯社)

WSJ獨家：中俄艦隊駛近美領土 規模、距離史上首見

2023-08-06 16:24

超人氣

更多 >
20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死

20分鐘狂灌半加侖 印州女子水中毒喝死
租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬

租霸欠錢還搞破壞 紐約法拉盛房東損失數萬
「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元

「有錢人」標準是啥？國稅局認證：年收入54萬元
美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸

美失業單親媽培訓10天進台積電 年薪4.3萬…台網友狠酸
56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」

56歲王祖賢罕秀正面自拍照 網友嚇壞「是本人嗎？」