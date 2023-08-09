美第2季卡債增450億 總額首度破兆元大關

民眾喜歡先消費後付款的模式，使今年第二季信用卡負債破兆元，創下新紀錄。（美聯社）

紐約聯邦準備銀行(Federal Reserve Bank of New York)8日公布最新的家庭債務與信用季報顯示，美國民眾信用卡 卡債達到新高，首度跨越1兆元門檻；根據統計，2023年第二季裡，美國人的卡債比第一季的9860億元增加450億元，幅度約4.6%，總額來到1.03兆元。

第2季家庭負債高達17.06兆

報告指出，卡債增加、車貸尚未繳清，讓美國民眾2023年第二季家庭負債平均上漲1%，來到17.06兆元。與美國發生新冠疫情 之前的2019年底相比，如今家庭整體債務已經增加2.9兆。

紐約聯邦準備銀行的債務計算採名目數字，並未根據通膨調整。

從報告內容可以看出，美國人在進入夏季的4月至6月之間，越來越依賴信用卡做為周轉之用，卡債成為紐約聯邦準備銀行2003開始記錄以來的最高點。

利息攀22年新高 償債成本高

消費者第二季卡債衝破創紀錄的一兆元，民眾勇於消費，但也顯示將增加生活支出負擔。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)分析，美國人卡債不斷增加的同時，利息正好攀升到22年來新高點。

「晨間諮詢」(Morning Consult)經濟學者貝格(Sofia Baig)說，高利息讓償還卡債的成本提高，消費者迄今仍然持續花錢，兩種因素綜合之下，某些家庭將面臨預算緊縮的壓力。

根據理財網站Bankrate統計，信用卡利息目前平均約為20.53%。

未繳餘額增幅之大 20年之最

紐約聯邦準備銀行報告顯示，消費者沒有繳清的信用卡餘額，連續五季持續上升，增加幅度之大，20年來第一次出現。

網路貸款 機構LendingTree首席信用分析師薛爾茲(Matt Schulz)說，美國人的卡債仍將繼續增加。他表示，背後因素包括通膨、利息走高以及2023年生活開銷全面變貴。

薛爾茲指出，許多資料都顯示，美國民眾目前財務狀況不錯，負債與可支配收入相比，比例並無問題，貸款違約率與失業率同樣維持在低點；但他表示，民眾可以承擔的硬債務(hard debt)是有限的，債務過高就將變成貸款違約。

財務諮詢網站NerdWallet數據分析師伊莉莎白‧雷特納(Elizabeth Renter)說，信用卡違約趨勢持續走高，消費者飽受高物價、低存款的壓力，狀況已經變得跟幾年前不一樣。