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9月移民排期 職業和親屬移民多項原地踏步

記者張筠／華盛頓報導
2023移民看板、9月截期表。（資料來源：國務院、製表：記者張筠）
2023移民看板、9月截期表。（資料來源：國務院、製表：記者張筠）

國務院8日公布2023年9月移民排期，親屬移民僅第二優先2-A類前進兩個多月，其他各項原地踏步；職業移民中國出生僅有第三優先一般類前進三個月，其他各項原地踏步，世界出生僅第二優先前進三個月，其餘各項也無變化；非中國出生的第五優先區域和非區域中心均有名額，無需排期。

親屬移民類：

第一優先(公民的成年未婚子女)原地踏步；

第二優先2-A類(永久居民的配偶及未成年子女)前進兩個多月；

第二優先2-B類(永久居民的成年未婚子女)原地踏步；

第三優先(公民已婚子女)原地踏步；

第四優先(成年公民的兄弟姊妹)原地踏步。

職業移民類：

中國出生第一優先原地踏步，非中國出生也無變化；

中國出生第二優先(具高等學位或特殊能力者)原地踏步；非中國出生前進三個月；

中國出生第三優先(一般類)前進三個月；非中國出生原地踏步；

中國出生第三優先(非技術勞工)無變化，非中國出生也無變化；

中國出生第四優先(特殊人員)原地踏步；非中國出生也無變化；

中國出生第五優先EB-5非區域中心和區域中心原地踏步，非中國出生兩項均有名額，無需排期。

移民 國務院 勞工

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