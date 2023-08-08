醫護成全美最危險職業 因職場暴力受傷人數超執法人員居冠

美國醫護人員遭到非致命性的暴力攻擊，超過其他的職業。(美聯社)

俄勒岡州波特 蘭市傳承仁人醫院(Legacy Good Samaritan Medical Center)7月22日發生一名男子闖進醫院婦產科，可能試圖綁架伴侶新生兒的事件；醫護人員事先接獲警告，而這名男子果真開槍，造成一名警衛身亡，醫護和病患尋找掩護。

美聯社報導，波特蘭這宗槍擊 案成為全美醫療院所(medical centers)槍枝暴力普遍的縮影，而醫療院所已然成為全美最危險的職場；勞工 統計局(U.S. Bureau of Labor Statistics)數據顯示，美國醫護人員因職場暴力受傷的人數，高居所有職業之冠，超越執法人員。

德安傑洛(Michael D'Angelo)卸下警官職務後，在佛州擔任安全顧問，聚焦健康照護與職場暴力；他說：「醫護人員當初決定當醫生或護士時，沒想到這點，但現實中的醫療院所暴力事件持續增加，比其他職業危險四、五倍。」

各地醫院槍擊頻傳

不只波特蘭，全國各地醫院都發生類似的槍擊事件。

達拉斯的醫院去年發生一起槍擊案，一名父親在醫院探望他剛出生的孩子，卻殺害兩名院方員工。

今年5月，一名男子在亞特蘭大的候診室開槍，造成一名女子身亡、四人受傷；同月下旬，達拉斯的健康中心發生一名男子開槍打傷醫生的事件。

今年6月22日，奧克拉荷馬州土耳沙市(Tulsa)一名男子手術後，背痛仍未改善，竟持槍殺了外科醫生與另三人。

占非致命暴力7成

勞工統計局可取得的最新數據顯示，不只死亡槍擊案，醫護人員2018年占非致命職場暴力受傷人數的73%。

美國護士協會(American Nurses Association)表示，約40州已通過法律，規範或加重裁罰對醫護人員施暴者。

許多醫院增加持警棍、電擊槍或手槍的武裝警衛，而印第安納、俄亥俄和喬治亞等州則允許院方自組警力；批評者表示，醫院的私人警力可能加劇對非裔人士的醫療歧視與不平等，私人警力通常也不必在動手前揭露資訊，且經常不成比例的拘留弱勢族群。

源自失能醫療體系

本身也是註冊護士的「全國護士聯合會」(National Nurses United)主席黛博拉‧博格(Deborah Burger)表示，維安團隊不能解決所有造成暴力的根源問題，因為許多事件源自失能的醫療體系，病人及家屬在急診室與住家間奔波，受到高昂醫藥費、有限的治療選項和長時間久候所困擾。