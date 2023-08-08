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異性婚合併報稅 先寫誰名字？夫名在前 可能偏「這派」

記者顏伶如／綜合報導
國稅局1040個人所得稅申報表。（Getty images）
國稅局1040個人所得稅申報表。（Getty images）

合併申報所得稅的夫妻，每年報稅時1040稅表(Form 1040)誰的名字寫在前面？ 密西根大學(University of Michigan)研究人員根據財政部資料分析指出，這個問題的答案反映出民眾的婚姻理念與看待婚姻的態度。

研究人員指出，過去30年來，性別角色在美國社會出現極大改變，但合併報稅稅表上卻以傳統主義居多。異性婚姻夫妻2020年申報的合併報稅稅表中，高達88%是丈夫名字寫在妻子前面。

研究報告主筆之一、密西根大學經濟學教授史列莫羅德(Joel Slemrod)說，如果夫妻報稅時，把收入較高者的名字寫在前面，丈夫名字排在前面的機率也不會高達88%。

史列莫羅德指出，同性婚姻夫妻合併報稅時，經常把較年長、較有錢的一方，名字寫在稅表前面，可見傳統社會對於性別角色的期待，在某些案例當中可能重要性遠遠超過財富地位。

若以各州區分，愛阿華州夫妻合併報稅時，90%是丈夫名字寫在前面，華府地區有79%是丈夫名字寫在前面。研究人員對照納稅人居住州的政治傾向之後推斷，稅表上丈夫名字寫在妻子前面，強烈反映著夫妻兩人有著保守派的社會與政治理念。

統計發現，丈夫名字寫在前面的納稅人當中，形容自己是虔誠教徒的機率為61%，政治理念屬於保守派機率65%，身為基督徒機率為70%，反墮胎機率為73%。

另外，丈夫名字寫在前面的夫妻持有股票的機率，超過債券或一般銀行帳戶。研究人員比對國稅局(IRS)查稅結果發現，丈夫名字寫在前面的稅表，逃漏稅機率同樣較高。

長期以來採取合併報稅的民眾，改變稅表名字先後順序的機會不太，因為國稅局在報稅說明裡清楚警告說，名字填寫順序改變可能導致處理延誤。

報稅 稅表 國稅局

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