CEO平均年薪1670萬元 員工得奮鬥「5輩子」

美國工會聯合會調查顯示，企業的執行長一年賺的錢，勞工可能做五輩子還賺不到。圖為股神巴菲特，他也是波克夏的主席兼執行長。（美聯社）

美國工會聯合會(AFL-CIO)報告指出，企業執行長與普通職員的薪酬差距原本就不小，但人工智慧(AI )的出現已讓此鴻溝更寬更深，高階主管累積財富的同時，員工卻被犧牲。

有線電視新聞網(CNN)報導，2022年史坦普500 指數(S&P 500)企業執行長平均薪酬為1670萬元，這是行政薪酬史上第二高的數字，僅次於2021年的1830萬元峰值。

AFL-CIO企業與資本市場副主任李斯(Brandon Rees)表示，與2021年相比，2022年執行長薪酬略見下滑，「但跌幅遠不及股價，而股價是執行長衡量業績的標準」。

2022年，史坦普500指數下跌逾18%，而執行長平均薪酬僅降低9%。

李斯表示，「無論從何種角度觀察，綜觀歷史數據，執行長的薪酬仍過高。」

若以去年執行長的平均薪酬1670萬元來計算，普通職員平均工資7萬5200元、職涯45年，這樣普通員工要工作五輩子，才能賺到執行長平均一年的薪酬。

執行長的薪酬由公司董事會決定，通常包括基本工資、股票期權和獎金；換言之，公司表現好，老闆才會富有，高層主管的薪酬還另考量其通常較長的工作時間，以及特殊資格。

但批評者指出，董事會通常由從既得利益的高階主管或前高階主管組成。

另外根據這份報告，美國工人的實際時薪經通膨調整後，2022年連續第二年下滑1.6%。

此外，薪酬報告中，引起最大關注的議題是AI可能惠及高階主管，多於職員。

AFL-CIO秘書長與財務主管雷德蒙(Fred Redmond)說：「AI革命可望帶動普遍繁榮，改善工作條件並讓所有人都受惠；但若不受控，AI可能會擴大經濟不平等，侵害就業保障。」

雷德蒙以好萊塢編劇罷工舉例，稱「勞工 開始反抗」。

研究人員表示，執行長積極地把AI融入業務，而缺乏保障的勞工則反對AI。