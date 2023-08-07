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拜登簽署美台21世紀貿易倡議首批協定實施法

拜登簽署美台21世紀貿易倡議首批協定實施法

記者張文馨／華盛頓即時報導
總統拜登。（美聯社）
總統拜登。（美聯社）

總統拜登7日簽署「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法」，並指出這部法案有國會部門侵犯行政部門對外談判的憲法權力的疑慮。

國會議員為表達支持美台強化貿易關係，並堅持拜登政府要尊重國會在貿易協議談判領域的憲法授權，要求未來的談判必須與國會協商，協定也要得到國會批准，由民主黨籍參議院財政委員會主席魏登（Ron Wyden）與共和黨籍的眾議院歲出入委員會主席史密斯（Jason Smith）等人共同提出「美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案」，在參眾兩院順利通過。

中華民國駐美代表蕭美琴和美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）上月1日在AIT華盛頓總部簽署台美21世紀貿易倡議首批協定。

這部法案批准美台6月1日簽署的首批協定，並增加談判要求；拜登透過聲明表示，法案中有違憲之虞的部分，美國政府會視為不具拘束力。

聲明中提到，第7條要求美國貿易代表署（USTR）在與台灣貿易談判過程中需向國會提供談判文本，在國會檢視期間不得將談判文本遞交給台灣，賦予兩名國會議員能在美台交付談判文本前，延長等待期，並要求國會議員能聽取每日簡報甚至收到未定案的協議等。

史密斯曾表示，這部法案展現了美國對台灣強大的、結合兩黨和兩院的對台支持，由國會認可首批協定，並提出針對公共透明度和國會參與美國未來對台談判的要求；這是雙贏局面，一方面強化美國對台灣的經濟與戰略夥伴關係，也確保國會和美國人民在國際貿易領域有發言權與投票權。

美國之音日前報導專家意見指，這是在一個兩黨高度共識下通過的立法，那麼行政部門就必須遵守，必須聽取國會意見，這會增加未來雙邊談判的複雜度。

拜登 AIT 中華民國

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