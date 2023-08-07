民調：1/5受訪者認永遠無法退休 7成無足夠存款

最新民調顯示，五分之一美國人自認永遠無法退休。（報系資料照片）

政治新聞網站Axios和艾普索斯(Ipsos)的聯合民調顯示，五分之一國人自認永遠無法退休，同時有約20%受訪者擔心無法退休，更有高達七成受訪者坦承沒有足夠存款充當退休金 。

這項民調係針對1238名成年人、包括210位年逾55歲的中高齡人士，進行的退休調查，結果發現，55歲以下受訪者約44%認為受限於無法掌控的經濟因素，將被迫變更退休計畫；另外55歲以上受訪者有36%認為，可以依計畫程退休。

未退休人士有37%認為，社會福利 可能只夠支付退休生活不到四分之一的支出，而且多數受訪者不冀望負擔得起退休生活費，但絕大多數認為退休後會感覺更好。

非退休人士約有63%認為退休後會過得更好，同時有68%受訪者認為實際退休後會感覺更好；至於已退休人士有37%表示，社會福利金分擔不到一半開支，5%表示全靠社會福利金負擔所有支出。

雖然絕大多數受訪者因經濟因素無法退休，但20%表示根本不想退休，同時有54%屆齡退休人士表示將把養老金當成退休金；另外半數受訪者表示會拿退休帳戶401(k)或IRA作為退休金；至於未達退休年齡的受訪者有三成表示，將以養老金充當退休金，還有66%受訪者擁有退休帳戶。

根據投資 業者「先鋒集團」(Vanguard)公布的報告，2022年401(k)平均餘額為11萬2572元，比2021年14萬1542元，一口氣縮水兩成；最能反映現值的餘額中間值(median balance)更少到只有2萬7376元，比2021年減少23%。

「先鋒集團」表示儘管去年市場上下波動，但近四分之一投資人仍將收入一成固定存入退休帳戶，平均儲蓄率仍維持7.4%高位。