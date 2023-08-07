OECD：美國有23%貧困老人 全球工業國之最

圖為在費城一家養老院的摩利斯，生活非常節省，連換條新褲子都要再三盤算。(美聯社)

根據「經濟合作暨發展組織」(OECD)統計，全美約有23%貧困老人，占比居全球工業國家之最，專家表示要解決老人貧困問題，就是提高社會福利 ，但在聯邦財政岌岌可危的情況下，恐怕難以實現。

據統計，OECD的38個會員國其老人貧困率平均為13.1%，而美國老人23%貧困率落後於其他30國，屈居後段班，賓州大學商業經濟學暨公共政策教授米契爾(Olivia Mitchell)直言：「這是令人擔憂的問題，而且沒有簡單的答案。」

OECD就業勞工暨社會事務局(Directorate for Employment, Labour and Social Affairs)分析師賴利(Andrew Reilly)表示，美國整體貧困率較其他工業國來得高，除了退休 制度的利空因素，還有社會福利也不如其他OECD會員國，例如美國是唯一對婦女不提供育嬰假薪資補助貸款的已開發國家。

不過聯邦人口普查局統計顯示，國內老人貧困率為10.3%，遠低於OECD數據，同時國會研究處(CRS)資料顯示過去五年來，老人貧困率已減少逾三分之二。

保德信集團(Prudential Financial)總經理布蘭奇(David Blanchett)表示：「我們是世界上最發達國家，有人可能會說，事實上任何人都生活在貧困中，所以不表示我們非得採取什麼行動。」

不過有鑑於嬰兒潮世代屆齡退休，加上壽命延長，做為社安金重要信託基金的「老人及喪偶者保險信託基金」(Old-Age and Survivors Insurance Trust Fund)可能在2033年破產 ，米契爾強調：「瀕臨破產的社會福利才是導致老人經濟拮据的最大威脅。」

根據社會安全署(SSA)資料，目前社福金領取人當中的低收入族群(約1萬5000元)，社福金約佔其年收入的75%；高收入者(約14萬8000元)的社福金比重則為27%。

賴利表示：「消弭退休後老人貧困的最簡單方法，就是提供他們更好的社會福利。」不過對於幅員遼闊的美國其財政負擔將「極其昂貴」。