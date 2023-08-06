美墨最危險邊界成最熱門偷渡區 土桑日逾1300人非法越境
政府資訊指出，亞利桑納州與墨西哥邊境的土桑(Tucson)地區，是從南部進入美境的最危險途徑，但目前每天有超過1300名無證客，冒著酷熱、危險地形穿越當地，也使這一帶成為最繁忙的非法越境通道；另外，墨西哥移民署表示，近日發現欲偷美國的491名無證移民被人口走私集團關押，其中277人為兒童、青少年，多數來自瓜地馬拉。
土桑氣溫飆高 經常逾華氏100度
國家廣播公司新聞網(NBC News)5日報導，土桑地區長久以來被視為要跨境最危險地區，但目前土桑卻是無證客入美最繁忙地點，雖說氣溫經常超過華氏100度，但據新聞網取得的美國海關與邊界保護局(CBP)數字，平均而言每天跨境的無證客超過1300人。
亞州阿里瓦卡(Arivaca)社區農場主契爾頓(Jim Chilton)慣常見到無證移民穿越他的5萬畝土地，他表示這條入美途徑非常艱困，但無證移民似乎不畏艱難，跋山涉水穿過他的農場，情勢愈來愈糟。
移民家庭怕危險 多會投案求庇護
想穿越契爾頓農場的無證客，大多數是單身成年男子，想躲過邊界巡警。在其他地區如諾加利斯市(Nogales)，帶年輕子女的移民家庭會向海關與邊界保護局幹員投案，尋求庇護。
一名帶著16歲兒子同行的移民母親表示，他們睡在山裡，因為精疲力盡，沒有東西可吃，因此向邊界保護局投案。
鑑於今夏酷熱，攜家帶眷的移民數量增加，令保護局幹員及救援工作者格外擔心。
墨西事查獲491無證客被拘禁 277人是兒少
墨西哥移民署4日晚間表示，在墨西哥市以東一條公路旁的建築群裡，找到被關押的491名移民，除了六人來自宏都拉斯，其他都是瓜地馬拉人。
這些移民中有277名青少年及兒童，大多數與親人同來，但也有52名未成年人孤身無陪護。
這些移民被關在普埃布拉市(Puebla)附近一處高牆圍繞的建築群內，緊挨一條無證客經常使用的公路，目前他們已被帶到墨西哥國立移民署的辦公室。
移民署表示，把移民轉移到總部，是為了供應飲水、食物及醫療照護。
墨國人口走私集團經常把移民先藏在那類建築群，再把他們弄上巴士或卡車，帶到與美國邊界。
拜登政府已頒發更嚴格的庇護法令，期望能遏止暴增的無證客入美人數。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，6月無證移民人數大為下降，但國土安全部估計，未來數周、數月仍會看到很多無證移民。
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