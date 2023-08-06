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美墨最危險邊界成最熱門偷渡區 土桑日逾1300人非法越境

編譯潘勛／綜合5日電
位於亞利桑納州的南部邊境成為最繁忙的非法越境過道，每天有多達1300人越境。圖為偷渡進入美國的無證移民在亞州沙沙比被邊境巡邏人員逮捕。(美聯社)
位於亞利桑納州的南部邊境成為最繁忙的非法越境過道，每天有多達1300人越境。圖為偷渡進入美國的無證移民在亞州沙沙比被邊境巡邏人員逮捕。(美聯社)

政府資訊指出，亞利桑納州與墨西哥邊境的土桑(Tucson)地區，是從南部進入美境的最危險途徑，但目前每天有超過1300名無證客，冒著酷熱、危險地形穿越當地，也使這一帶成為最繁忙的非法越境通道；另外，墨西哥移民署表示，近日發現欲偷美國的491名無證移民被人口走私集團關押，其中277人為兒童、青少年，多數來自瓜地馬拉。

土桑氣溫飆高 經常逾華氏100度

國家廣播公司新聞網(NBC News)5日報導，土桑地區長久以來被視為要跨境最危險地區，但目前土桑卻是無證客入美最繁忙地點，雖說氣溫經常超過華氏100度，但據新聞網取得的美國海關與邊界保護局(CBP)數字，平均而言每天跨境的無證客超過1300人。

亞州阿里瓦卡(Arivaca)社區農場主契爾頓(Jim Chilton)慣常見到無證移民穿越他的5萬畝土地，他表示這條入美途徑非常艱困，但無證移民似乎不畏艱難，跋山涉水穿過他的農場，情勢愈來愈糟。

偷渡進入美國的12歲無證移民在亞州沙沙比接受邊境巡邏人員問話。(美聯社)
偷渡進入美國的12歲無證移民在亞州沙沙比接受邊境巡邏人員問話。(美聯社)

移民家庭怕危險 多會投案求庇護

想穿越契爾頓農場的無證客，大多數是單身成年男子，想躲過邊界巡警。在其他地區如諾加利斯市(Nogales)，帶年輕子女的移民家庭會向海關與邊界保護局幹員投案，尋求庇護。

一名帶著16歲兒子同行的移民母親表示，他們睡在山裡，因為精疲力盡，沒有東西可吃，因此向邊界保護局投案。

鑑於今夏酷熱，攜家帶眷的移民數量增加，令保護局幹員及救援工作者格外擔心。

來自厄瓜多的無證移民母親抱著九個月大嬰在亞州薩默頓拘留中心等待政治庇護問話。(G...
來自厄瓜多的無證移民母親抱著九個月大嬰在亞州薩默頓拘留中心等待政治庇護問話。(Getty Images)

墨西事查獲491無證客被拘禁 277人是兒少

墨西哥移民署4日晚間表示，在墨西哥市以東一條公路旁的建築群裡，找到被關押的491名移民，除了六人來自宏都拉斯，其他都是瓜地馬拉人。

這些移民中有277名青少年及兒童，大多數與親人同來，但也有52名未成年人孤身無陪護。

這些移民被關在普埃布拉市(Puebla)附近一處高牆圍繞的建築群內，緊挨一條無證客經常使用的公路，目前他們已被帶到墨西哥國立移民署的辦公室。

移民署表示，把移民轉移到總部，是為了供應飲水、食物及醫療照護。

墨國人口走私集團經常把移民先藏在那類建築群，再把他們弄上巴士或卡車，帶到與美國邊界。

拜登政府已頒發更嚴格的庇護法令，期望能遏止暴增的無證客入美人數。哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，6月無證移民人數大為下降，但國土安全部估計，未來數周、數月仍會看到很多無證移民。

移民家庭 無證客 墨西哥

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