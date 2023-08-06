我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰勒絲演唱會搶二手票陷阱多 華粉上當

高溫、蟲咬、確診…南韓世界童軍露營露營「水深火熱」

FDA批准首款「產後憂鬱」口服藥 Zurzuvae副作用比靜脈注射輕微

編譯俞仲慈／綜合5日電
FDA於4日批准百健與製藥公司Sage Therapeutics共同研發的口服藥Zurzuvae，這是首款獲聯邦政府批准用以治療產後憂鬱症的口服藥。(美聯社)
FDA於4日批准百健與製藥公司Sage Therapeutics共同研發的口服藥Zurzuvae，這是首款獲聯邦政府批准用以治療產後憂鬱症的口服藥。(美聯社)

據美聯社報導，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)4日首次核准一款抗憂鬱症口服新藥Zurzuvae，專門用於治療因分娩或懷孕而罹患嚴重憂鬱症的成年婦女，該藥需每天服用一次，療程14天。

FDA精神科藥物主任法爾基奧內(Tiffany Farchione)透過聲明表示：「對於許多陷入嚴重情緒障礙，甚至可能危及性命的婦女而言，口服藥物是一項有利選擇。」據了解，國內每年罹患產後憂鬱症的婦女多達40萬人，雖然多數患者一般會在數周內自行痊癒，但病情嚴重者症狀可能持續數月、甚至數年之久。

Zurzuvae(化學名zuranolone)係由Sage Therapeutics和百健製藥(Biogen)共同研發，而且Sage先前已單獨推出一款治療產後憂鬱症的靜脈注射劑，並於2019年獲得FDA核准，不過三天療程費用高達3萬4000元，加上物流供應問題，遲遲無法普及。

FDA於4日首次核准一款抗憂鬱症口服新藥Zurzuvae，專門用於治療因分娩或懷...
FDA於4日首次核准一款抗憂鬱症口服新藥Zurzuvae，專門用於治療因分娩或懷孕而罹患嚴重憂鬱症的成年婦女，該藥需每天服用一次，療程14天。(取自Feinstein Institutes網站)

根據Zurzuvae臨床實驗結果，發現只要服藥四至六周，憂鬱症狀就會減緩，甚至許多患者只要服藥三天，症狀即明顯改善，包括嗜睡和頭暈等副作用也比靜脈注射更輕微。

紐約的39歲婦女薩哈爾‧麥克馬洪(Sahar McMahon)2021年底生下第二個女兒後，意識到自己情緒出狀況，她表示：「我是計畫性懷孕，我知道自己想要孩子，卻不想和他們接觸。」在確診產後憂鬱症後，她同意參加藥物臨床實驗，服用藥物短短數日後，憂鬱症狀獲得改善。

麥克馬洪表示：「就我而言，這是一項快速轉變，我剛剛醒來，感覺又回到原本的自己。」

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)4日首次核准一款抗憂鬱症口服新藥Zurzuvae，...
聯邦食品暨藥物管理局(FDA)4日首次核准一款抗憂鬱症口服新藥Zurzuvae，專門用於治療因分娩或懷孕而罹患嚴重憂鬱症的成年婦女。(路透)

耶魯大學精神病學家約克斯(Kimberly Yonkers)坦承Zurzuvae藥效顯著，連原本對抗憂鬱藥物都沒反應的婦女，也可能發揮藥效，不過她提出質疑表示：「問題在於我們不知道服藥45天之後，會發生什麼事，患者可能狀況很好，也可能舊疾復發。」呼籲FDA應要求藥廠提供更多服藥後期的臨床數據。

雖然Zurzuvae已獲得FDA核准上市，但藥廠尚未公布售價，約克斯表示，價格是攸關是否列入處方箋藥範圍的主要關鍵。

憂鬱症 FDA 耶魯大學

上一則

你買了嗎？兆彩衝15.5億元 8‧8開獎 彩券史上第3高

下一則

中共全球大外宣 美科技大亨是金主 贊助數億資金宣傳中國

延伸閱讀

產後抑鬱症救星即將上市 FDA首次核准口服藥物

產後抑鬱症救星即將上市 FDA首次核准口服藥物
FDA批准首款產後憂鬱症口服藥 擬年底發售

FDA批准首款產後憂鬱症口服藥 擬年底發售
涉傳露骨、暴力、種族歧視視頻 新州法官遭投訴

涉傳露骨、暴力、種族歧視視頻 新州法官遭投訴
南非貧民窟有毒氣體洩漏17死 疑與非法採礦有關

南非貧民窟有毒氣體洩漏17死 疑與非法採礦有關

熱門新聞

加州地方和聯邦政府經數月調查，在里德利市倉庫裡發現數千瓶未標記液體和有中文標記的可疑生物材料，觀察到其中有血液、組織和其他體液樣本和血清。(取自加州高等法院)

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

2023-08-01 22:02
圖為傳統風味的舊金山華埠天后廟街(Waverly Place)，日前舉辦美食活動。(美聯社)

高教育、有錢了…華人移民定居選中上階層社區

2023-08-02 15:17
(美聯社)

網紅送贈品 曼哈頓騷亂失控 攻擊警察破壞車 數千人擠爆聯合廣場

2023-08-04 21:24

稅務新規注意 「退休帳戶」繼承將課稅 影響數百萬人

2023-08-03 09:09
川普遭到聯邦重罪起訴，目前各方懷疑第六個共謀可能是大法官湯瑪斯妻子。(路透)

川普起訴書中共有六位共謀 關鍵一位被懷疑是「她」

2023-08-02 10:39
26歲的美國海軍軍官趙文衡(左)和22歲的海軍水兵魏金超(右)，因涉嫌向中國傳輸敏感軍事信息，分別在加州南部和中部地區的兩起不同案件中被捕。(截圖自NBC News電視畫面)

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

2023-08-05 12:08

超人氣

更多 >
企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停

企業家林建新死亡為意外 家屬：飲酒過度心臟驟停
華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」

華女回詐騙簡訊 頻遭騷擾、逼交友 大嘆「連簡訊也不能亂回」
無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎

無聲殺手…飲食不慎 小心傷腎
6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁

6年前集資買公司 今轉賣3.75億 費城215員工成富翁
涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍

涉洩密華裔水兵 申請公民時被策反…中情報官員還祝賀他入籍