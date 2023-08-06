阿茲海默症新療法「改變基因」阻止細胞製造有毒蛋白質

美國食品暨藥物管理局7月6日全面批准阿茲海默藥物「侖卡奈單抗」，這款藥物由日本製藥公司「衛采株式會社」和美國「百健」生物科技公司合作開發。圖為亞利桑納州鳳凰城班納阿茲海默症研究所製作的正子電腦斷層掃描圖。(美聯社)

科學家正在研究一項突破性的阿茲海默症 新療法，希望能夠「關閉」造成阿茲海默症的基因。目前正在進行一項針對20人的試驗，使用新技術「RNA干擾」(RNA interference)，阻止細胞製造有毒的蛋白質 。

至今的醫療研究發現單一劑量的ALN-APP「基因靜默」(gene silencing)療法可將危險的澱粉樣蛋白前驅蛋白(Amyloid Precursor Protein)水平減少90%，在六個月後仍降低65%。

目前阿茲海默症新藥Donanemab、Lecanemab已被證實可清除腦中不正常的類澱粉蛋白。

ALN-APP治療則更進一步，藉由減少造成阿茲海默症的蛋白質，在一開始阻止其產生。

在英國帶領試驗的神經病學者凱瑟琳·穆默里(Catherine Mummery)向「泰晤士報」(The Times)透露：「這一療法不是清除蛋白質，而是一開始就從上游阻止蛋白質產生。如果只是清除已經存在的蛋白質，就得在閥門仍打開的情況下不斷清除損害，但若是關閉閥門，就有更好的機會防止進一步的傷害。」

上個月在阿姆斯特丹會議發表的第一階段試驗表明該療法安全，且副作用很輕微。

試驗給予六個人安慰劑藥物，另外14人給予真正的藥物。

澱粉樣蛋白會結成塊，變成大腦中的斑塊，對大腦細胞有害，科學家希望新療法能防止患者的症狀出現。

但在獲得英國國民保健署(NHS)批准以前仍需要進一步檢測。

Lecanemab和donanemab每個月需要施用數次，新的療法直接從下背的脊髓注射，一年只需要施用一次或兩次。

約85萬英國人和580萬美國人患有阿茲海默症，該疾病是失智 的主因，失智症患者的記憶、思考或決策能力皆受損，干擾日常活動。

英國國家統計局(ONS)4月的一份研究揭露，失智與阿茲海默症是英國2022年的死亡主因，約占6萬5967個死亡案例。