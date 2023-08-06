刺胳針研究：全球半數人口 75歲前患過精神疾病

研究指半數以上民眾在75歲前都會面臨精神失常問題。圖為退伍老兵在佛州一家康復中心接受治療。(美聯社)

哈佛醫學 院與昆士蘭大學(University of Queensland)發表於「刺胳針 精神病學」(The Lancet Psychiatry)期刊的一項共同研究發現，近半數的人口在75歲前患有至少一種精神疾病。

該研究指出，這些精神疾病一般首度出現於兒童期、青春期或成年早期，相關服務應該具備及時檢測與治療常見精神疾病的能力，並完善適合人群在這些關鍵生命歷程的照顧。

該研究對象涵蓋來自29個國家、超過15萬名的18歲以上受訪者，哈佛醫學院布拉瓦特尼克研究所(Blavatnik Institute)醫療保健政策教授凱斯勒(Ronald Kessler)、昆士蘭大學腦科學研究所教授麥格拉思(John McGrath)與來自其他27國的同僚，分析於2001年至2022年蒐集的數據，這些數據來自世界衛生組織(WHO)世界心理健康調查倡議(World Mental Health Survey Initiative)。

研究指半數以上民眾在75歲前都會面臨精神失常問題。圖為佛州一家康復中心協助退伍軍人治療精神失常症。(美聯社)

研究表明最常見的精神疾病是情緒障礙，如重鬱症或焦慮症，特定精神疾病的風險因性別而異。

女性最常見的三個精神疾病為憂鬱症 、特殊恐懼症、創傷後壓力症候群(PTSD)。

男性最常見的三個精神疾病為酒精濫用、憂鬱症及特殊恐懼症。

首度發病的年齡高峰為15歲，男性的發病年齡中位數為19歲，女性為20歲。

該研究提到研究精神疾病發展頻率與時機的重要，稱對於公衛規劃有根本的重要性。

首席研究員凱斯勒表示：「精神疾病是全球的主要健康問題，有大量治療需求未得到滿足，儘管已發展出預防和治療的可擴展干預措施，但分配往往不理想。這項研究提供重要的見解，有助於針對性地優化這些干預措施的效益。」