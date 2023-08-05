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美軍重要設施面臨中國滲透風險 美議員盼加強與太平洋島國合作

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美軍重要設施面臨中國滲透風險 美議員盼加強與太平洋島國合作

中央社／華盛頓4日綜合外電報導
美國跨黨派參議員提案立法，支持具有重要戰略地位的太平洋島國成立國家安全委員會。這些島國是美軍重要設施所在，正面臨中國滲透和脅迫的風險。(美聯社)
美國跨黨派參議員提案立法，支持具有重要戰略地位的太平洋島國成立國家安全委員會。這些島國是美軍重要設施所在，正面臨中國滲透和脅迫的風險。(美聯社)

美國跨黨派參議員提案立法，支持具有重要戰略地位的太平洋島國成立國家安全委員會。這些島國是美軍重要設施所在，正面臨中國滲透和脅迫的風險。

路透報導，相關條文包含在廣泛的國防授權法案（NDAA）當中。該法案上個月在參議院獲得通過，但距離成為法律仍有數步之遙，它將強化美國安全機構與帛琉、馬紹爾群島和密克羅尼西亞（Micronesia）之間的協調。

上述這些人口稀少的國家，其領土覆蓋太平洋廣大區域，與美國之間簽有「自由加盟協約」（Compact of Free Association，COFA）。

根據「自由加盟協約」，美國負有防禦責任，並經由提供經濟援助，獲得進入戰略海域的專屬通道。

美國最近同意與密克羅尼西亞和帛琉續簽「自由加盟協約」，並且仍在與馬紹爾群島協商；值此之際，中國正全力進軍太平洋地區，而美國長期以來一直將此區域視為自家後院。

共和黨參議員恩斯特（Joni Ernst）強調中國帶來的挑戰，指出北京強化與索羅門群島的關係，中國船隻也頻頻闖入帛琉專屬經濟海域。

恩斯特在一份與路透分享的聲明中指出：「目前美國與自由加盟協約國之間的協調有限，無法對抗中國的惡意影響、難以遏制中國購買島上美國設施周圍的土地，或是防止中國滲透與監視美國在這些島國的活動。」

恩斯特補充表示：「這些島嶼的戰略位置對我們的國家安全至關重要，但我們之間缺乏直接的安全管道，這會有風險。」

恩斯特的幕僚表示，帛琉已成立國家安全委員會，其他「自由加盟協約」國正積極考慮依此進行。

這名幕僚指出，美國在這些島上擁有重要的軍事設施，包括帛琉的高功率雷達，以及馬紹爾群島的主要遠程飛彈試驗場。

他表示，這些國家安全委員會將由「自由加盟協約」各國組成，並利用美國國防部認可的通信設備來共享情報，以防止中國竊密。

除打擊中國間諜活動外，國家委員會還將在海上安全和打擊非法捕魚等領域進行更完善的協調。

參議員 北京 國防部

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