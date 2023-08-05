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日經：美最快下周祭新令 限制赴中國投資高科技

中央社／舊金山5日綜合外電報導
美中兩國正競逐在關鍵技術的主導地位。（路透）
美中兩國正競逐在關鍵技術的主導地位。（路透）

3名知情人士告訴「日經亞洲」，總統拜登政府打算最快下週頒布一道已策劃數個月的行政命令，將限制美國在中國的高科技投資，包括人工智慧、半導體和量子運算等產業。

美中兩國正競逐在關鍵技術的主導地位，這道命令是拜登政府為了限制中國技術進展的又一舉措，將對美國赴中國的投資施加審查程序。

其中2名消息人士說，限制措施只會影響未來的投資，且鎖定的產業數量有限。

財政部長葉倫（Janet Yellen）7月已告訴國媒體，相關限制將會「鎖定少數目標」，「不會是廣泛控制、造成美國在中國的投資廣泛受到影響」。

儘管如此，科技和金融業人士仍擔心這道行政命令的波及影響，包括引發美國加速退出現有在中國的投資，以及為所有在中國的跨境投資活動帶來寒蟬效應。

這道命令頒布後，將經過一段審視期，讓利害關係各方有機會發表意見和針對實行提出回饋。由於外界數個月來已預期命令將到來，企業有時間做準備，因此最終版本可能面臨較小反彈。

華府顧問公司克魯普頓環球（Crumpton Global）董事總經理朴H.K.（H.K. Park）表示：「我不認為會見到許多抗議，因為大家已經知道消息，且不太會有公司想公然挑戰美國的國家安全。」他們也已持續為了讓投資人能符合新規定而做準備。

財政部和白宮皆未回覆「日經亞洲」（Nikkei Asia）的置評請求。

投資 拜登 財政部

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