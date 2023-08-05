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若拜登敗選美對烏援助將減 美歐憂普亭拖延戰爭等2024大選

記者顏伶如／綜合報導

有線電視新聞網(CNN)4日引述四名美國官員報導，美歐高層官員擔心俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)思考烏克蘭戰爭未來發展時，取決於2024年美國總統大選結果，拜登總統若連任失敗，美國對烏援助便將減少，如此一來俄羅斯就掌握更多談判籌碼。

普亭的盤算究竟為何，是否故意在烏克蘭採取拖延戰術，等待前總統川普或共和黨候選人在2024年大選勝出，美國迄今並未掌握具體情報；然而，西方國家國安高層主管以及情報界、外交界官員都說，美國2024年美國大選是影響普亭對烏克蘭做出如何決定的關鍵因素，因此俄烏戰爭在明年底之前落幕的機會頗為渺茫。

CNN委託獨立民調機構SSRS進行的調查4日公布報告指出，絕大多數美國民眾反對國會對烏克蘭提供更多經費援助；至於美國在俄烏戰爭當中做得夠不夠，調查顯示民眾反應正反各半。

一名美國官員說，毫無疑問的，普亭正想辦法把戰爭拖到2024年大選。另一名了解美國情資的消息人士說，2024年大選對美國、烏克蘭以及歐洲而言，可以說是「心照不宣的棘手問題」(elephant in the room)。

消息人士指出，普亭知道川普願意幫忙，烏克蘭與歐洲盟友也知道川普的態度，「雖然我們還沒有看到明確表態，但大家心裡有數」。

一名歐洲外交官表示，普亭的盤算正是讓烏克蘭戰爭拖到美國大選。

多位官員匿名受訪時說，普亭希望川普或者共和黨候選人勝選，如此一來美國就會降低對烏克蘭的援助；官員表示，普亭對美國大選結果虎視眈眈，讓美國對烏克蘭提供長期援助變得更加重要，拜登政府曾多次重申援助烏克蘭的承諾。

在共和黨初選各項民調全面領先的川普，迄今尚未表明是否支持烏克蘭。川普曾說，如果還是總統，有辦法讓俄烏戰爭在24小時內結束。川普本周表示，是否援助烏克蘭要看國會對拜登與拜登家族成員調查的結果。

烏克蘭 普亭 川普

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