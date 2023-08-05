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重擊經濟 烏襲俄黑海最大商港 也是海軍樞紐、糧油出口據點

編譯盧炯燊／綜合4日電
俄國水兵列隊站在位於諾沃羅西斯克港海軍基地戰艦的甲板上。烏克蘭此次攻擊成功，顯示有能力突擊俄國黑海沿岸。(Getty Images)
俄國水兵列隊站在位於諾沃羅西斯克港海軍基地戰艦的甲板上。烏克蘭此次攻擊成功，顯示有能力突擊俄國黑海沿岸。(Getty Images)

烏克蘭4日出動無人艇襲擊俄羅斯黑海港口城市諾沃羅西斯克(Novorossiysk)一艘俄軍戰艦，將戰火燒向俄羅斯其中一個最重要的商港，說明了鳥軍現時把莫斯科的經濟視為打擊目標。

紐約時報報導，諾沃羅西斯克在俄語裡是新俄羅斯斯克(Novorossiysk)，是俄羅斯在黑海最大的主要商業貿易港，也是俄國糧食、石油及其他產品輸向世界各國的主要節點。

這個港口早在沙皇時代，於1838年特別為黑海艦隊而建成，同一時間也開發成俄國的國際商業中心。

俄羅斯2014年吞併克里米亞之前，總統普亭2003年撥出大量資源在此為黑海艦隊建造新基地，因而也成為俄國在黑海的主要海軍樞紐之一。

這個港口城市對俄國經濟而言是非常重要，是重要的糧食出口據點，其中原因是它除了靠近俄國最大的糧食產區外，也因為位處黑海，除歐洲之外，還可輕易向非洲、中東、地中海、亞洲和南美洲出口穀物。

上星期在聖彼得堡舉行的「俄羅斯與非洲高峰會」上，普亭承諾向一些非洲國家提供免費糧食，這些糧食極有可能是從沃羅西斯克出口。

在烏克蘭無人機發動襲擊及隨後的海上運輸暫停影響下，4日小麥期貨價格隨之而上漲，這表明了這個港口對全球穀物貿易的重要性。除了穀物外，在該港口營運石油輸出碼頭的裏海油管聯營企業(The Caspian Pipeline Consortium)，也暫時停止油輪運作。

它也是一座工業城市，主要有鋼鐵、食物處理、金屬物品生產及其他製造業。由於該地區有很多石灰岩，也建成重要的水泥工廠。

分析指，如果烏軍持續攻擊諾沃羅西斯克，最終或會給俄羅斯帶來嚴重的經濟破壞。

親俄羅斯政府的Telegram頻道Readovka 認為，烏軍這次襲擊可能對俄羅斯經濟造成強烈衝擊，因此呼籲莫斯科立即作出反應。

俄羅斯 俄國 石油

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