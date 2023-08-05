俄最重要出口港被襲 全球穀物原油價格應聲漲

俄國位在黑海的港口遭到攻擊，國際穀物價格立即攀升。(Getty Images)

烏克蘭 4日宣稱出動無人船攻擊俄羅斯 黑海港口諾沃羅西斯克(Novorossiysk)，烏克蘭新聞網站發布的影片顯示一無人船擊中俄羅斯軍艦；諾沃羅西斯克是俄國 最重要的穀物與原油出口港口，本次攻擊行動可能打亂全球糧食與能源供應，干擾黑海航線。

根據數據供應商Kpler的數據，諾沃羅西斯克去年處理俄國逾30%的海運石油出口，同時也是處理俄國大量小麥出口的主要港口。

烏克蘭攻擊該港口後，小麥價格上漲2.9%，每蒲式耳6.45元；布倫特原油(Brent Crude)價格上升0.6%，每桶85.65元。

俄國上個月退出黑海穀物倡議(Black Sea Grain Initiative)後，小麥價格曾一度漲到每蒲式耳7.6元的高峰。

在諾沃羅西斯克管理俄國與哈薩克原油出口的「裏海石油管線」(Caspian Pipeline Consortium, CPC)表示基礎設施未受損害，港口的暫時航行禁令解除後，油船已繼續裝載原油。

近期俄國對烏克蘭港口發動一連串攻擊，削弱烏克蘭的穀物出口能力。本周稍早，俄國攻擊黑海港口敖德薩(Odesa)、切爾諾莫斯克(Chornomorsk)，當局表示6萬公噸穀物被摧毀，多瑙河港口也遭遇襲擊。

俄羅斯4日另外表示在克里米亞擊落十架烏克蘭無人機。