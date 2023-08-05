烏克蘭無人船造價低 可遠端操控攻擊海上昂貴裝備

烏克蘭使用武裝的無人船成功攻擊俄國海軍基地。圖為一款水面的遙控無人船。(截圖自CNN電視畫面)

英國廣播公司(BBC) 4日報導，無人船指的是小型、不用人駕駛的船舶，跟無人機不同的是這些無人船在水表或水下運作，可以用很低的成本打擊對手昂貴的裝備。

BBC報導，攻擊式的海上無人船在建造時，會內裝炸藥，以及即時攝影鏡頭，把影像回傳給操控者；要打擊長程目標，一般會先在無人機、船上，預先輸入程式，再行發射。

無人船一般由操控人員在遠端操控，而鎖定目標。

BBC指出，俄國 聲稱擊退烏克蘭 無人船對其黑海基地的攻擊，此事證明無人船科技使用漸漸成熟，而且可能改變海戰的未來。

無人船形狀及大小五花八門，可用在多種任務，例如偵測環境，也可用在軍事用途，例如掃雷、偵察，或在接近敵船時引爆。

俄烏戰爭爆發以來，已拍攝到幾款海上使用的無人船，包括據說沖上克里米亞海岸的一艘。

國防智庫Rusi的專家考沙爾(Sidharth Kaushal)表示，有些烏克蘭海用無人船是靠民眾集資捐獻而研發出來。它們一般都用普通商店貨架就買得到的商用而非軍用組件做成。

俄國媒體及部落格主也宣稱，俄方動用無人船攻擊港市敖德薩(Odesa)的一處橋梁，但英國廣播公司表示無法取得佐證。

俄、烏雙方各有多少無人船並未公開，也不清楚造價，但有艘烏國政府公布的無人船標價為25萬元，比許多款式的長程導彈便宜很多。海用無人船可以快速部署，也不需要訓練有素的全組水兵操控。

考沙爾表示，無人船造價低，即便多數遭到攔截，但只要有一艘突破，造成敵方昂貴許多的海上資產受損，就值得了。

BBC查證，烏克蘭至少11次動用無人船攻擊俄方戰艦、設在塞凡堡(Sevastopol)的俄國海軍基地、諾沃羅西斯克(Novorossiysk)碼頭。

烏國國防部 消息人士另對有線電視新聞網(CNN)透露，7月動用無人船攻擊克赤(Kerch)大橋。

一些無人船攻擊發生在離烏國海岸很遠之處；5月傳出的影像顯示無人船逼近俄國偵察艦「伊凡．赫斯號」(Ivan Khurs)，但該艦是否受損不得而知。