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俄異議人士納瓦尼刑期再增19年 促人民續對抗政府

編譯中心／綜合報導
納瓦尼(左二)4日透過視頻聆聽法院對他的判決；他現在被關在距離莫斯科以東155哩最為嚴密的IK-6監獄中。(Getty Images)
納瓦尼(左二)4日透過視頻聆聽法院對他的判決；他現在被關在距離莫斯科以東155哩最為嚴密的IK-6監獄中。(Getty Images)

俄羅斯法院4日對正在服刑的異議人士納瓦尼(Alexei Navalny)另判刑19年，納瓦尼呼籲俄羅斯人民繼續對抗克里姆林宮。美國也立即反應批評這個判決是「不公正審判的不公正結論」。

法新社報導，納瓦尼的發言人亞爾米許(Kira Yarmysh)指出，俄國法院是以極端主義罪名裁定，「納瓦尼被判處增加19年刑期，關押在最高安全級別的流放地。」

一名法新社記者在監獄新聞中心觀看庭審，該記者指稱，納瓦尼在聞訊時露出微笑，並且擁抱另一名被告，之後轉播被切斷。

納瓦尼是俄國總統普亭(Vladimir Putin)在國內的最強烈批判者，他已因欺詐和其他罪名被判刑總計11年半，目前在服刑中。

法新社報導，納瓦尼在臉書發布聲明指出：「他們想要嚇唬你們，剝奪你們反抗的意志，但我不怕。」他呼籲俄國人民「不要失去你們反抗的意志。」

美國國務院隨後發出聲明指出，「美國譴責俄羅斯法院，對反對派政治人物暨反腐敗運動人士納瓦尼進一步判刑和定罪。」

國務卿布林肯(Antony Blinken)在社群媒體發文指出：「克里姆林宮無法掩蓋真相，納瓦尼應被釋放。」

納瓦尼 俄羅斯 俄國

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