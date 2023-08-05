突破黑海港口… 烏無人船攜炸藥衝撞 俄艦遭重創

這張4日發布的視頻截圖，透過海上無人船的視角顯示正在攻擊停泊靠近俄國黑海港口的登陸艦。（美聯社）

紐約時報4日報導，烏克蘭 使用海上無人船(sea drone)攜帶高爆炸藥，攻擊俄羅斯黑海港口諾沃羅西斯克(Novorossiysk)一艘蟾蜍級(Ropucha-class)大型登陸艦，俄方雖宣稱船艦並未受損，但核實多部影片及照片後可發現，該登陸艦左舷傾斜，已拖回港口，停靠碼頭；本事件凸顯俄烏黑海戰事升高，也顯示烏國無人船攻擊能力增強。

無人船高速撞俄艦爆炸

遭到烏克蘭無人船攻擊的俄國戰艦Olenegorsky Gornyak號，上月30日停泊在黑海諾沃羅西斯克港時的畫面，俄方稱，所幸艦上官兵立即採取相應措施，避免了嚴重後果。（美聯社）

遭到烏克蘭無人船攻擊的俄國登陸艦Olenegorsky Gornyak號，已被拖回港口碼頭，船身已明顯傾斜。（路透）

諾沃羅西斯克是黑海東北岸關鍵的船運及海軍樞紐，距烏國控制的領土至少數百哩；烏國無人船擊中俄方登陸艦並引爆所載炸藥，無人船所拍視頻也可見到高速衝往那艘俄國 軍艦，顯然擊中其左舷。

俄烏戰爭爆發約一年半以來，黑海一直是戰爭重大戰區，俄國軍艦由當地向烏國發射巡弋飛彈，攻擊包括內陸幾百哩外的目標，而且封鎖烏國海港。然而自2022年4月烏國由海岸發射飛彈，擊沉俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)以來，俄國艦隊便更小心與烏國海岸保持距離。

隨著烏國擴編其無人船隊、增加打擊距離以來，俄烏黑海海戰最近升溫。俄國7月撤出黑海穀物協議，不再讓運糧船進入烏國，另加強轟炸烏國港口，威脅連其他國家想抵達烏國的民用船隻也要攻擊。基輔當局表示，自黑海穀物協議遭中斷以來，俄國已摧毀準備運往海外市場的20多萬噸穀物。

受損艦為蟾蜍級登陸艦

遭到烏克蘭海上無人船攻擊的俄國諾沃羅西斯克港。由空照圖可看到遭到破壞的登陸艦漏出大片油汙浮在碼頭。（美聯社）

要求匿名的烏國官員表示，這次攻擊諾沃羅西斯克港是烏國海軍及維安部隊的聯合軍事行動。明面上，烏國並未宣稱該為這次攻擊負責，維持俄國境內多次遇襲，基輔當局一向不回應的立場。

烏國官員表示，遭攻擊而受損的俄艦是「奧列涅戈爾斯基礦工號」(Olenegorsky Gornyak)，建造於1970年代，可攜帶笨重貨物如裝甲車。登陸艦設計來直接把部隊及軍事裝備運上岸，發動兩棲攻擊，為此很多登陸艦如蟾蜍級軍艦，都由船頭開口。

俄國防部 堅稱未遭破壞

俄國國防部堅稱，這次攻擊並未造成破壞，所有無人船都遭擊毀，兩艘還沒抵達目標前就由水中被打出來。

諾沃羅西斯克港對俄國自己的穀物、其他商品如石油，也是重大出口港。俄國官媒表示，目前港內一切船隻都暫時停航。

烏無人機突襲另一港口

烏克蘭無人機隊4日也對俄國占領的克里米亞半島費奧多西亞港(Feodosia)俄國海軍基地發動攻擊；俄國防部宣稱擊落十架烏國無人機，癱瘓另三架，港口並未受損。

烏國南方軍區發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)表示，俄國黑海艦隊使用設在費奧多西亞港的大型油料儲存設施，「因此我方可以一直設想，當地會發生爆炸」。