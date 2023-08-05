突破黑海港口… 烏無人船攜炸藥衝撞 俄艦遭重創
紐約時報4日報導，烏克蘭使用海上無人船(sea drone)攜帶高爆炸藥，攻擊俄羅斯黑海港口諾沃羅西斯克(Novorossiysk)一艘蟾蜍級(Ropucha-class)大型登陸艦，俄方雖宣稱船艦並未受損，但核實多部影片及照片後可發現，該登陸艦左舷傾斜，已拖回港口，停靠碼頭；本事件凸顯俄烏黑海戰事升高，也顯示烏國無人船攻擊能力增強。
無人船高速撞俄艦爆炸
諾沃羅西斯克是黑海東北岸關鍵的船運及海軍樞紐，距烏國控制的領土至少數百哩；烏國無人船擊中俄方登陸艦並引爆所載炸藥，無人船所拍視頻也可見到高速衝往那艘俄國軍艦，顯然擊中其左舷。
俄烏戰爭爆發約一年半以來，黑海一直是戰爭重大戰區，俄國軍艦由當地向烏國發射巡弋飛彈，攻擊包括內陸幾百哩外的目標，而且封鎖烏國海港。然而自2022年4月烏國由海岸發射飛彈，擊沉俄國黑海艦隊旗艦「莫斯科號」(Moskva)以來，俄國艦隊便更小心與烏國海岸保持距離。
隨著烏國擴編其無人船隊、增加打擊距離以來，俄烏黑海海戰最近升溫。俄國7月撤出黑海穀物協議，不再讓運糧船進入烏國，另加強轟炸烏國港口，威脅連其他國家想抵達烏國的民用船隻也要攻擊。基輔當局表示，自黑海穀物協議遭中斷以來，俄國已摧毀準備運往海外市場的20多萬噸穀物。
受損艦為蟾蜍級登陸艦
要求匿名的烏國官員表示，這次攻擊諾沃羅西斯克港是烏國海軍及維安部隊的聯合軍事行動。明面上，烏國並未宣稱該為這次攻擊負責，維持俄國境內多次遇襲，基輔當局一向不回應的立場。
烏國官員表示，遭攻擊而受損的俄艦是「奧列涅戈爾斯基礦工號」(Olenegorsky Gornyak)，建造於1970年代，可攜帶笨重貨物如裝甲車。登陸艦設計來直接把部隊及軍事裝備運上岸，發動兩棲攻擊，為此很多登陸艦如蟾蜍級軍艦，都由船頭開口。
俄國防部堅稱未遭破壞
俄國國防部堅稱，這次攻擊並未造成破壞，所有無人船都遭擊毀，兩艘還沒抵達目標前就由水中被打出來。
諾沃羅西斯克港對俄國自己的穀物、其他商品如石油，也是重大出口港。俄國官媒表示，目前港內一切船隻都暫時停航。
烏無人機突襲另一港口
烏克蘭無人機隊4日也對俄國占領的克里米亞半島費奧多西亞港(Feodosia)俄國海軍基地發動攻擊；俄國防部宣稱擊落十架烏國無人機，癱瘓另三架，港口並未受損。
烏國南方軍區發言人胡梅紐克(Natalia Humeniuk)表示，俄國黑海艦隊使用設在費奧多西亞港的大型油料儲存設施，「因此我方可以一直設想，當地會發生爆炸」。
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