楊濤訪問華府後 傳美中有意建立工作小組處理爭議議題

中國外交部美大司司長楊濤（左）6月在北京歡迎來訪的美國國務卿布林肯。（路透）

美中外交資深官員本周在華府 會晤後，英國金融時報（Financial Times）4日報導，雙方有意開闢新的溝通管道以處理爭議性議題，為美中關係的穩定帶來正面訊號。

中國外交部外交部北美大洋洲司長楊濤上月31日在華府會晤美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）與白宮 國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭（Sarah Beran），接著，五角大廈在本月2日公布，楊濤與美國國防部印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）會面的訊息。

金融時報引述知情人士說法報導，藉由楊濤與康達的討論，華府和北京 打算建立兩個工作小組，聚焦亞太區域議題及海事議題，也可能會出現第三個工作小組負責處理更廣泛的領域。

知情人士補充，這些提議都尚未定案，還需要花時間考慮細節；雖然雙邊有意透過一系列會談來解決目標明確的棘手議題，但美國並未重建過去歷任政府累積下來的正式對話管道，批評者認為正式對話管道更聚焦過程而非結果，共和黨人則稱殭屍外交。

國務卿布林肯（Antony Blinken）6月訪問北京並邀請中國外長回訪，美方藉楊濤訪問華府的機會，當面邀請中方外長王毅訪美；此外，財政部長葉倫（Janet Yellen）、氣候特使柯瑞（John Kerry）先後訪問北京，商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也在規畫中國行。

美國駐香港前總領事、美國戰略與投資諮詢公司亞洲集團（Asia Group）執行合夥人唐偉康（Kurt Tang）表示，以針對關鍵議題建立系統性溝通管道來說，這將會是近年來首個實在的進展；透過向潛在對手表達意圖的外交溝通來強化國安，這是一種非常重要的方式，且可以起到威懾和保證的作用。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家甘思德（Scott Kennedy）表示，在關鍵國安議題上強化對中溝通，高度符合美國國家利益。

曾任白宮國安會中蒙台事務主任的布魯金斯研究所（Brookings Institution）學者何瑞恩（Ryan Hass）表示，美國無意「為談而談」，也沒有恢復過去的正式對話管道；拜登政府並沒有為了恢復過去的美中交流而讓步，這點應該持續下去。