防美資流向解放軍 拜登政府擬下周頒禁令

拜登政府預計下周發布行政命令，限制美國資本流向中共解放軍相關集團，政府要求美企報告敏感投資計畫，並可能下達投資禁令。圖為美國半導體巨頭美光在上海的分公司。(Getty Images)

英國「金融時報」報導，拜登 政府預計下周發布行政命令，限制美國資本流向中共解放軍 相關集團，政府要求美企報告敏感投資 計畫，並可能下達投資禁令；國會議員致函拜登促擴大投資限制，並協調美國盟友夥伴跟進。

彭博資訊日前報導，拜登計畫在下周簽署行政命令，限制美國對中國在半導體和人工智慧(AI)等關鍵技術方面的投資，禁止某些交易，其餘交易需向政府報備。

金融時報3日報導，新的行政命令目的在限制美國資金流向與解放軍相關的集團，拜登政府將要求美國企業對政府報告敏感的投資計畫，並可能被禁止投資。

拜登政府預計下周發布行政命令，限制美國資本流向中共解放軍相關集團，政府要求美企報告敏感投資計畫，並可能下達投資禁令。圖為美國輝達公司參加在杭州舉行的雲端服務科技論壇。(美聯社)

不過報導也提到，面臨美國企業和盟友的遊說，拜登政府的行政命令恐怕會比部分政府官員的期待更弱。

聯邦眾院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)3日致函拜登總統，敦促擴大對中方市場的投資限制，限制美國資本流向與中共種族滅絕、科技崛起及解放軍有關的組織，並協調美國盟友夥伴跟進。

蓋拉格表示，「若美國資本持續流向中國軍事公司，我們將深陷自毀的風險；華爾街必須認識到，投資中國關鍵科技領域將危害我們的軍人…並增加全球經濟的系統性風險。」他以「致命的雞尾酒」形容該趨勢。

蓋拉格表示，美國對中國投資金額超過1億3000萬美元，很大一部分直接投入與解放軍和中共人權迫害有關的科技公司。

蓋拉格一方面力主擴大對中國的投資限制，一方面也提醒拜登政府應為投資者建立可預測性，避免繁雜的逐案篩選。