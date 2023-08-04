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1個月內第2次…美中罕見國安對話 瑞特納見楊濤

編譯中心／綜合報導
國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)與中國外交部美大司司長楊濤2日會談。圖為楊濤(左)6月在北京歡迎訪中的國務卿布林肯。(路透)
國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)與中國外交部美大司司長楊濤2日會談。圖為楊濤(左)6月在北京歡迎訪中的國務卿布林肯。(路透)

五角大廈表示，美國國防部印太事務助理部長瑞特納(Ely Ratner)與中國外交部美大司司長楊濤會談，討論了美中防衛關係及區域安全議題。這是瑞特納上月與中國駐美大使謝鋒會面後，一個月來第二次會見中國高層官員。

路透報導，五角大廈發言人說：「瑞特納助理部長強調，本部將繼續致力維持美國和中華人民共和國間的開放軍事交流管道。」

路透報導，謝鋒7月12日在五角大廈會晤瑞特納，討論兩國防務關係以及國際和區域安全問題。當時五角大廈發言人麥納斯表示，瑞特納在這場約90分鐘的會議中強調，美國國防部致力維持美中之間「開放的軍事交流管道」。

中國駐華盛頓大使館則說，謝鋒在會談中就兩國、兩軍關係闡明立場，要求美方依中美三個聯合公報原則，謹慎處理台灣等敏感議題，以行動管控分歧，推動兩國兩軍關係逐步重回正軌。

去年8月時任國會眾院議長裴洛西訪台後，中國就切斷雙邊軍事溝通管道，美國表示中方至今不願在軍事方面對話。如今謝鋒和楊濤先後造訪美國國防部，是否代表中方有意恢復雙方軍事溝通，有待觀察。

智庫學者：中國正在回應美方擔憂

上月謝鋒造訪美國國防部後，史汀生中心中國項目主任孫韻表示，中國大使不常會見美國高階國防官員，這是一場「非常不尋常」的會議，「顯示中國至少正在回應美方的擔憂，但實際進展仍需要時間和談判」。

美方近來努力修復與中方的關係，6月起國務卿布林肯、財政部長葉倫、氣候特使柯瑞相繼訪問北京。但五角大廈顧問卡爾上月在倫敦的論壇上表示：「我們定期與北京聯繫，強化危機溝通和管理管道，但他們卻不斷把我們拒於門外。」

今年6月，國防部長奧斯丁希望在新加坡「香格里拉對話」會晤中國國防部長李尚福，遭到拒絕，理由可能是美國仍未取消對李尚福的制裁。當時中國國防部說，雙方交流困難責任全在美方「不顧中方關切，人為製造障礙」，中國外交部發言人毛寧要求美國「展現誠意」。

國防部 五角大廈 謝鋒

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