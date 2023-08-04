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涉收賄洩漏軍事機密給中國 美海軍2華裔水兵被捕

記者張文馨／華盛頓報導
司法部3日以間諜罪起訴兩名華裔海軍官兵，指他們洩漏艦隊機密給中國的情報員。圖右為加州中區檢察官埃斯特拉達。（美聯社）
司法部3日以間諜罪起訴兩名華裔海軍官兵，指他們洩漏艦隊機密給中國的情報員。圖右為加州中區檢察官埃斯特拉達。（美聯社）

美國海軍爆發共諜案，司法部3日表示，執法部門已逮捕兩名華裔海軍現役人員，指兩人分別收受中方資金，洩漏美軍的艦艇和演習等機敏訊息給中國的情報員。

司法部並未公布起訴書，而是透過新聞稿表示，這是兩起不同的案件，其中，現年26歲的海軍士官趙文衡（音譯，Wenheng Zhao）涉收受賄賂，洩漏機敏軍事訊息給一位佯裝為海洋經濟研究員的中國情報官員。

印太軍演 海軍調動等細節外洩

根據調查，趙文衡在加州懷尼米港（Port Hueneme）海軍基地服役，自前年8月至今年5月，收受中方情報官員近1.5萬美元賄款，洩漏美軍在印太區域軍事演習的計畫（其中詳細說明海軍調動，兩棲登陸以及海上軍演的地點與時間），並拍攝駐紮在日本沖繩美軍基地雷達系統的電路圖與藍圖。

艾塞克斯號武器、系統機械曝光

此外，在兩棲突擊艦艾塞克斯號（USS Essex）服役的魏金超（音譯，Jinchao Wei）2日在聖地牙哥海軍基地準備上班時被捕，他被控涉間諜罪，將國安資訊交給中國情報官員。

司法部表示，魏金超的工作權限讓他可以接觸艦艇搭載的武器等機敏訊息，他自去年2月起與中國情報官員往來，對方要求魏提供艦艇和系統的照片、影片與文件，雙方採用加密方式溝通並在事後刪除對話紀錄。

魏金超陸續交付艾塞克斯號的系統機械與操作手冊（涉及美軍出口管制的關鍵技術）、藍圖與維修訊息、照片和影片，並描繪艾塞克斯號的防衛性武器；此外，魏金超洩漏不同海軍艦艇的位置；中方官員為此提供酬金數千美元。

司法部國安部門的助理部長歐森（Matthew Olsen）告訴路透，「上述行徑讓美國敏感的軍事訊息落入中華人民共和國之手。」官員在記者會上譴責中方的間諜行徑，美國聯邦調查局（FBI）幹員莫伊（Stacey Moy）說，對美國來說，中國構成的威脅最大且跨越世代，北京不遺餘力攻擊美國，以實現全球第一大國的戰略計畫。

歐森在新聞稿表示，司法部會運用各種工具，應對中方構成的威脅，並嚇阻違法協助中方並威脅美國國家安全的作為。

司法部 間諜 加州

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