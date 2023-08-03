喬州男自稱傳教士買聖經詐3000萬 卻用來買鑽石、黃金

涉嫌詐騙巨款購買聖經的喬州男子希恩克被捕起訴。(喬州南區聯邦檢方提供)

喬治亞州南區聯邦檢察官史坦柏格(Jill Steinberg)1日發表聲明指出，45歲喬州男子希恩克(Jason Gerald Shenk)自稱傳教士，詐騙 3000萬元基督徒捐款而遭起訴。檢方指出，希恩克將教友捐款用來購買鑽石、黃金及賭博，教友則以為捐款是做為購買聖經並運送到中國的經費。

檢方指出，希恩克盜用教友捐款在賭博網站花了100萬元，另外還用100萬元捐款購買鑽石、黃金等，並且付款700萬元給自己的家庭農場。希恩克以85萬元購買一家私人核能公司的股票，花了400萬元總共夠買16份不同人名的人壽保險，購買美國國內與海外股票共計約18萬8000元。

史坦柏格在聲明中說，希恩克的詐騙手段嚴重違背了教友的信任。

檢方在起訴書中指出，原本住在喬州都柏林(Dublin)的希恩克自稱傳教士，在俄亥俄州 、北卡羅來納州 向教會團體與個人募款，民眾捐款時以為款項將用來購買聖經以及宗教文學作品，送到中國給當地民眾閱讀。希恩克在俄亥俄州、北卡羅來納州從事募款詐騙總共得手3000多萬元。

根據檢方調查，希恩克已於2016年放棄美國國籍。

司法部表示，已針對希恩克發出國際通緝令。希恩克總共遭到4項電匯詐騙罪名、3項隱匿國際洗錢罪名、13項隱匿洗錢罪名、21項金額1萬元以上洗錢罪名以及1項未申報外國銀行帳戶罪名起訴。

如果被法院定罪，希恩克面臨最高20年有期徒刑，不法購得資產遭到沒收，外加巨額罰款，服刑完畢獲釋後還必須接受監督。

史坦柏格說，教友基於為了傳福音而捐款時，對於募捐者會存有妥善管理款項的合理期待，「這起案件當中出現了對於教友信任的嚴重違背，許多響應捐款的民眾與慈善團體因此受害」。