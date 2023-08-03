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帶到家中臨時牢房…俄勒岡男冒充便衣警 跨州綁架性侵

編譯徐薏茹／綜合2日電
祖貝里關受害人的石灰磚房。(美聯社)
祖貝里關受害人的石灰磚房。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)2日公布消息，一名男子冒充便衣警察在西雅圖綁架一名女性後將被害人帶至俄勒岡州住家中，將其鎖在自行搭建的臨時牢房內，施加性侵，被害人最終破門成功逃脫；該男子面臨聯邦跨州綁架指控，當局表示嫌犯還犯下至少四個州的暴力性侵案，目前正在尋找其他受害者。

美聯社報導，根據法庭文件，29歲的祖貝里(Negasi Zuberi)7月15日清晨在華盛頓州的西雅圖市性交易盛行的極光大道(Aurora Avenue)找受害女子尋求性服務，之後他聲稱自己是便衣警察，用電擊槍指著被害人，將其銬上手銬與腳鐐帶上汽車後座，隨後開車回鄰近的俄勒岡州克拉馬斯佛斯(Klamath Falls)的住宅並在途中性侵被害人。

祖貝里將受害女子關在車庫中以石灰磚搭建的臨時牢房，稱要離開處理文書工作。

受害人徒手敲打金屬門破壞焊接接頭成功逃脫，雙手因此流血受傷。

俄勒岡州男子祖貝里(上圖)涉嫌冒充警察跨州誘拐性侵婦女，已被捕到案。(美聯社)
俄勒岡州男子祖貝里(上圖)涉嫌冒充警察跨州誘拐性侵婦女，已被捕到案。(美聯社)

隔日16日，兩名內華達州巡警在內華達州雷諾市(Reno)一家沃爾瑪(Walmart)的停車場找到祖貝里，祖貝里的妻子與小孩也在現場。他一開始拒絕下車，並用尖銳物體割傷自己，試圖毀壞手機，祖貝里最終投降，小孩沒有受傷。

調查人員搜查祖貝里的住宅與車庫，發現臨時牢房、受害女子的錢包，以及手寫便條。其中一張便條的標題為「接管行動」、還有一張條列式清單，書寫內容包括「將手機留在家」、「確保他們生活沒有一堆人，不希望有任何調查。」

另一份手寫文件似乎包含一個地下結構的草圖，使用材料包括水泥磚、泡沫隔層、防水混凝土。

FBI表示祖貝里可能使用其他方法控制女性，包括在飲料中下藥，FBI正建立一網頁，請可能曾受害的被害人出面指認提供資訊。

根據FBI消息，祖貝里還使用薩基瑪(Sakima)、賈斯汀·海奇(Justin Hyche)、賈斯汀·庫阿西(Justin Kouassi)等名字，自2016年以來曾在多州居住，可能包括加州、華盛頓、俄勒岡、科羅拉多、猶他、佛羅里達、紐約、新澤西、阿拉巴馬和內華達等州。

祖貝里關受害人的石灰磚房。(美聯社)
祖貝里關受害人的石灰磚房。(美聯社)

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