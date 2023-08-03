報案稱槍手潛入參院大樓 國會封鎖搜查 所幸虛驚一場

國會山莊2日傳有槍手潛入，警方逐屋搜索，結果虛警一場。圖為參院工作人員離開羅素參院大樓，慶幸無事。(美聯社)

國會山莊警2日接獲911專線報案稱可能有一槍手潛入參院 建築物後，下令全體就地尋找隱蔽，並逐層搜索3棟大樓，但一無所獲；國會警察局長曼傑(Tom Manger)表示，這通報案電話「很可能是謊報」。

美聯社報導，曼傑表示，警方沒找到值得憂心的人事物，沒人真聽到槍聲，當然沒有被害人。

發生這起假報案，時值前總統川普 因企圖推翻2020年總統選舉結果而遭起訴，維安考量因此升高。川普預計在3日赴華府 聯邦法院過堂，地點離國會山莊僅幾個街區。

曼傑表示，華府層層警力「兩星期以來」一直在籌畫川普可能被起訴一事，「維安方案已制定就緒」，以防川普支持者企圖打斷司法過程。

當地警方2日下午2時30分左右接獲報案，稱「一名重武裝西裔男子身穿護甲」潛入「哈特參院大樓」(Hart Senate Office Building)，該大樓是參院三棟大樓之一，裡頭有參議員與他們的幕僚。

國會警局展開搜索，在三棟龐大的大樓之間逐層尋找。進入羅素參院大樓(Russell Senate Office Building)後，警員清空走廊，高聲要求人們跑出、遠離大樓。外頭遊客看到數十輛警車包圍該區域。大樓內的參院幕僚及記者們接獲電子郵件，指示他們進入上鎖的房間躲藏起來，別發出聲音，關閉一切電子產品。

曼傑表示，約90分鐘後，三棟參院辦公大樓都已搜索完畢，該報案電話顯然在撒謊。