我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大米恐慌性搶購潮 南加華人區不受影響

從德州邊境到北加 特斯拉尋求聯邦1億資金建卡車充電網

債高、陷惡鬥… 美信評被惠譽降級至AA+

編譯潘勛／綜合1日電
白宮與國會一再面對舉債上限對峙，是導致國際信評機構惠譽(Fitch Ratings)1日將美國長期信評從AAA下修至AA+的原因之一。(美聯社)
白宮與國會一再面對舉債上限對峙，是導致國際信評機構惠譽(Fitch Ratings)1日將美國長期信評從AAA下修至AA+的原因之一。(美聯社)

葉倫強烈不同意：過時數據

債信評級機構惠譽(Fitch)1日把美國債信評等由AAA調降到AA+，反映其認定美國未來三年歲出入惡化，政府公債負擔已高又還在增重，加上還有政黨惡鬥；財政部長葉倫表示，強烈不同意惠譽的降級決定，認為惠譽的決策「武斷，依據過時的數據」。

惠譽：治理標準穩定惡化

路透(Reuters)報導，惠譽聲明指出，「依惠譽看來，過去20年(美國)治理的標準穩定惡化，包括歲出入及債務事宜，儘管兩黨6月達成協議，擱置債限到2025年1月」。惠譽表示，美國顯然受苦於「治理受到侵蝕」，華府為債限鬥到使用邊緣政策即為例證。

白宮與國會雖然化解債限危機，但國際信評機構惠譽仍決定調降美國的信用評等，認為美國...
白宮與國會雖然化解債限危機，但國際信評機構惠譽仍決定調降美國的信用評等，認為美國存在治理風險。（美聯社）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，雖然被降到AA+，美國仍屬債信最佳國家；惠譽表示美國仍受惠於「經濟體龐大、先進、充分多元化及高收入」。

惠譽發布聲明之後，美元在一攬子主要貨幣中走低。

5月24日惠譽便把美國AAA債信評等列入負面觀察，理由是為債限發生政治惡鬥，不惜走到懸崖邊緣。

惠譽是三大債信評級機構之一，與史坦普(S&P)、穆迪(Moody's)並列，專門評估一家公司或國家的償債能力，協助投資人瞭解他們選購債券之信用歷史及未來展望。

前一次降級在2011年

在此之前，美國唯一一次債信被降級發生在2011年，史坦普把評等由意味「絕佳」的AAA，降到「優秀」的AA+。

拜登總統雖趕在6月3日簽署法案生效，提高債限，避免國債發生違約，惠譽仍調降美國債信評等，表示「債限一再產生政治對峙、最後一分鐘才解決，已然侵蝕歲出入管理的信心」。

學者：惠譽只是第1槍

惠譽的降級引發財經學者不一的反映，設在紐約的「瑞穗證券」(Mizuho Securities)美國分公司首席經濟學者瑞秋托(Steven Ricchiuto)表示，聯邦政府的支出相形稅收是無法永續的，還會有更多警訊，惠譽的降級只是第一槍。

華府布魯金斯研究院(Brookings Institution)學者溫蒂‧愛德堡(Wendy Edelberg)表示降級的時間點令她驚訝，不懂惠譽此時怎麼取得變惡化的資訊；債限危機解決之前，惠譽已把美國列入負面觀察，但此後美國就歲出入展望，已取得很多好消息，所以降級的動機令她迷惘。

猶他州「愛爾比恩金融集團」 (Albion Financial Group)投資長魏爾(Jason Ware)表示，惠譽5月把AAA評等列入負面觀察，索性一不做二不休就降了，但依目前情勢來判斷，不是任職惠譽的人，大概無人能懂；投資人，特別是採長期投資策略者，不會因惠譽把美國債信降級，就賣掉證券。

投資 國債 證券

上一則

企圖推翻2020大選 川普被起訴密謀詐騙政府等4罪

延伸閱讀

美股8月漲或跌？華爾街大多頭揭2理由示警：小心回檔

美股8月漲或跌？華爾街大多頭揭2理由示警：小心回檔
美股早盤漲跌互見 道瓊獨撐大局 台積電ADR跌1%

美股早盤漲跌互見 道瓊獨撐大局 台積電ADR跌1%
相較年初 企業更熱中討論AI

相較年初 企業更熱中討論AI
道指漲100點 史指連升5月

道指漲100點 史指連升5月

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛上任不到7個月就遭免職。美聯社

中國外長秦剛丟官 美專家：北京識人不明很難堪

2023-07-25 16:08

超人氣

更多 >
不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質

不是飲食或運動 長壽者擁有兩大共同特質
加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源

加州破獲「華人非法實驗室」 發現新冠病毒等20種傳染源
想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

想多攝取纖維？ 醫生推薦這三種蔬菜

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功

「天生孤僻」卻是人生贏家：這星座眼光精準卡位成功
等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量

等於8個周杰倫？ 刀郎新歌「羅剎海市」創80億次播放量