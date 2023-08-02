債高、陷惡鬥… 美信評被惠譽降級至AA+

白宮與國會一再面對舉債上限對峙，是導致國際信評機構惠譽(Fitch Ratings)1日將美國長期信評從AAA下修至AA+的原因之一。(美聯社)

葉倫強烈不同意：過時數據

債信評級機構惠譽(Fitch)1日把美國債 信評等由AAA調降到AA+，反映其認定美國未來三年歲出入惡化，政府公債負擔已高又還在增重，加上還有政黨惡鬥；財政部長葉倫表示，強烈不同意惠譽的降級決定，認為惠譽的決策「武斷，依據過時的數據」。

惠譽：治理標準穩定惡化

路透(Reuters)報導，惠譽聲明指出，「依惠譽看來，過去20年(美國)治理的標準穩定惡化，包括歲出入及債務事宜，儘管兩黨6月達成協議，擱置債限到2025年1月」。惠譽表示，美國顯然受苦於「治理受到侵蝕」，華府為債限鬥到使用邊緣政策即為例證。

白宮與國會雖然化解債限危機，但國際信評機構惠譽仍決定調降美國的信用評等，認為美國存在治理風險。（美聯社）

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，雖然被降到AA+，美國仍屬債信最佳國家；惠譽表示美國仍受惠於「經濟體龐大、先進、充分多元化及高收入」。

惠譽發布聲明之後，美元在一攬子主要貨幣中走低。

5月24日惠譽便把美國AAA債信評等列入負面觀察，理由是為債限發生政治惡鬥，不惜走到懸崖邊緣。

惠譽是三大債信評級機構之一，與史坦普(S&P)、穆迪(Moody's)並列，專門評估一家公司或國家的償債能力，協助投資 人瞭解他們選購債券之信用歷史及未來展望。

前一次降級在2011年

在此之前，美國唯一一次債信被降級發生在2011年，史坦普把評等由意味「絕佳」的AAA，降到「優秀」的AA+。

拜登總統雖趕在6月3日簽署法案生效，提高債限，避免國債發生違約，惠譽仍調降美國債信評等，表示「債限一再產生政治對峙、最後一分鐘才解決，已然侵蝕歲出入管理的信心」。

學者：惠譽只是第1槍

惠譽的降級引發財經學者不一的反映，設在紐約的「瑞穗證券 」(Mizuho Securities)美國分公司首席經濟學者瑞秋托(Steven Ricchiuto)表示，聯邦政府的支出相形稅收是無法永續的，還會有更多警訊，惠譽的降級只是第一槍。

華府布魯金斯研究院(Brookings Institution)學者溫蒂‧愛德堡(Wendy Edelberg)表示降級的時間點令她驚訝，不懂惠譽此時怎麼取得變惡化的資訊；債限危機解決之前，惠譽已把美國列入負面觀察，但此後美國就歲出入展望，已取得很多好消息，所以降級的動機令她迷惘。

猶他州「愛爾比恩金融集團」 (Albion Financial Group)投資長魏爾(Jason Ware)表示，惠譽5月把AAA評等列入負面觀察，索性一不做二不休就降了，但依目前情勢來判斷，不是任職惠譽的人，大概無人能懂；投資人，特別是採長期投資策略者，不會因惠譽把美國債信降級，就賣掉證券。