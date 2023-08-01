大陪審團8月1日聽取證據 川普：我將因國會暴亂案被起訴
聯邦大陪審團8月1日開會討論前夕，前總統川普7月31日在自創的社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)上發文，預測他近日將因國會暴亂案件被起訴；同一天，喬治亞州法官也駁回川普要求撤銷企圖推翻喬治亞州2020年總統大選結果指控。
國會山莊報(The Hill)報導，川普7月31日透過「真實社群」發文寫道：「我認為精神錯亂的(特別檢察官)史密斯(Jack Smith)，和他具高度黨派傾向的惡棍黨，與我『和平且愛國演說』有關的起訴書隨時都會公布，拜登陣營再次試圖掩蓋關於賄賂的壞消息，他們從事賄賂、勒索和敲詐。這是他們做事的方式，選舉干擾！檢察官的行為不當！」
史密斯正在調查川普輸掉2020年大選後，2021年1月6日發表演說屢稱選舉被竊，以及川普支持者後來衝進國會，暴亂阻止議員認證選舉結果的作為。
聯邦大陪審團訂8月1日和8月3日聽取證據，川普可能被定罪的消息已流傳數周，他先前曾分享收到司法部通知他被列為調查對象的信函；這類信函通常顯示，檢察官認定有充足證據起訴被告。
此外，許多川普任內的官員也接受了檢方約談，檢方亟欲了解，儘管川普公開宣稱選舉被竊，但私下是否向幕僚透露敗選的訊息。
另外，喬州富爾頓郡(Fulton)高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)在九頁的裁決書中，駁回川普力圖阻止檢方調查他推翻喬州2020年選舉結果的案件。
麥克伯尼寫道，「提出動議者聲稱的『傷害』不夠充分或僅為未實現的推測，雖然成為周知的刑事調查對象或事件目標可能是不愉快的經驗，但沒有法院僅基於此，作為中止調查的依據。」
這項裁決成為川普最近試圖撤銷調查的第二次挫敗，而麥克伯尼主持的大陪審團將審閱富頓郡地區檢察官威利斯(Fani Willis)提供的證據，威利斯已建議法官讓她在8月第二或三周提出指控。
川普向喬州最高法院提交請願書的同時，也向該州最高法院遞狀控告威利斯和麥克伯尼，再次試圖阻止調查。
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