大陪審團8月1日聽取證據 川普：我將因國會暴亂案被起訴

川普貼文自揭將因國會暴亂案被起訴。(美聯社)

聯邦大陪審團8月1日開會討論前夕，前總統川普 7月31日在自創的社群媒體平台「真實社群」(Truth Social)上發文，預測他近日將因國會暴亂案件被起訴；同一天，喬治亞州法官也駁回川普要求撤銷企圖推翻喬治亞州2020年總統大選結果指控。

國會山莊報(The Hill)報導，川普7月31日透過「真實社群」發文寫道：「我認為精神錯亂的(特別檢察官 )史密斯(Jack Smith)，和他具高度黨派傾向的惡棍黨，與我『和平且愛國演說』有關的起訴書隨時都會公布，拜登陣營再次試圖掩蓋關於賄賂的壞消息，他們從事賄賂、勒索和敲詐。這是他們做事的方式，選舉干擾！檢察官的行為不當！」

川普貼文自揭將因國會暴亂案被起訴，圖為特別檢察官史密斯。(美聯社)

史密斯正在調查川普輸掉2020年大選後，2021年1月6日發表演說屢稱選舉被竊，以及川普支持者後來衝進國會，暴亂阻止議員認證選舉結果的作為。

聯邦大陪審團訂8月1日和8月3日聽取證據，川普可能被定罪的消息已流傳數周，他先前曾分享收到司法部通知他被列為調查對象的信函；這類信函通常顯示，檢察官認定有充足證據起訴被告。

此外，許多川普任內的官員也接受了檢方約談，檢方亟欲了解，儘管川普公開宣稱選舉被竊，但私下是否向幕僚透露敗選的訊息。

另外，喬州 富爾頓郡(Fulton)高等法院法官麥克伯尼(Robert McBurney)在九頁的裁決書中，駁回川普力圖阻止檢方調查他推翻喬州2020年選舉結果的案件。

麥克伯尼寫道，「提出動議者聲稱的『傷害』不夠充分或僅為未實現的推測，雖然成為周知的刑事調查對象或事件目標可能是不愉快的經驗，但沒有法院僅基於此，作為中止調查的依據。」

偵辦川普企圖推翻喬州大選結果案的喬州富爾頓郡地區檢察官威利斯。(美聯社)

這項裁決成為川普最近試圖撤銷調查的第二次挫敗，而麥克伯尼主持的大陪審團將審閱富頓郡地區檢察官威利斯(Fani Willis)提供的證據，威利斯已建議法官讓她在8月第二或三周提出指控。

川普向喬州最高法院提交請願書的同時，也向該州最高法院遞狀控告威利斯和麥克伯尼，再次試圖阻止調查。