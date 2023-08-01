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德桑提斯2024經濟政見：取消中國貿易優惠、禁山寨貨進口

編譯俞仲慈／綜合31日電
尋求共和黨總統提名的德桑提斯，31日提出經濟政策，矛頭直指中國。(路透)
尋求共和黨總統提名的德桑提斯，31日提出經濟政策，矛頭直指中國。(路透)

共和黨總統候選人、佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)31日在新罕布夏州公布政見「經濟獨立宣言」(Declaration of Economic Independence)，誓言重振國內經濟，並將矛頭對準中國，取消中國貿易優惠、禁止竊取智慧財產權的仿冒商品進口等，以爭取選民認同。

「重振經濟自由與機會，需要建立體制，就是小老百姓的福祉，應遠高於那些大到不能倒的經濟體。」德桑提斯並表示：「和他國相比，我們是一個經濟國家、我們是共和國一份子，而非全球經濟帝國眼下的一個小齒輪。」

隨後德桑提斯將矛頭對準中國，坦承首要任務即終止中國優惠貿易地位、禁止竊取智慧財產權的仿冒品進口、防堵企業和中國分享關鍵技術，並指責現行政策在美中兩國，形成不對等「受虐關係」(abusive relationship)，強調：「只要和中國有關，(華爾街)精英就賣給我們一堆沒有用的東西，我們需要糾正他們的錯誤。」

德桑提斯公布的「經濟獨立宣言」列出十大政見，其重點是聯邦政府編列預算，全力負擔各項福利措施，並否決不必要支出，德桑提斯信心滿滿表示，只要維持低稅率、消除官僚主義以及加強獎勵投資措施，可以達成每年3%經濟成長率的目標。

民調仍遠遠落後於前總統川普之後的德桑提斯，在接受記者提問時，仍刻意迴避川普將政治獻金用於處理其個人官司的問題，德桑蒂斯強調：「大家到這裡，是為了討論經濟復甦，如果問選民，他們是對經濟政策感興趣，還是對政治事件感興趣？我認為選民比較想了解國家前途，也就是我們在此討論的內容。」

民主黨全國委員會(DNC)發言人穆薩(Ammar Moussa)對於德桑提斯的十大經濟政見，語帶嘲諷表示：「德桑提斯為何將州長任內的失敗經驗，在全國的競選活動到處宣揚，實在讓人想不通。」

根據媒體引用聯邦資料報導，德桑提斯競選團隊以驚人速度燒錢，最近已裁撤逾三分之一人力，並調整競選活動步調。

德桑提斯 川普 新罕布夏州

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