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共和黨初選3個原因 讓川普高民調難以擊倒

記者顏伶如／綜合報導
川普(左圖)在共和黨內民調獲得過半數初選選民支持，領先第二名德桑提斯(右圖)37個百分點。(美聯社)
川普(左圖)在共和黨內民調獲得過半數初選選民支持，領先第二名德桑提斯(右圖)37個百分點。(美聯社)

紐約時報與錫耶納學院(Siena College)最新全國民調顯示，前總統川普共和黨初選獲得54%支持度，佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)支持度17%，其他候選人加起來支持度17％。

紐時分析，川普在共和黨初選幾乎難以被擊倒，原因包括：

MAGA鐵粉死忠

走民粹路線、立場保守、出身藍領階級、深信國家即將陷入災難，是MAGA基本盤的特色，粉絲對川普有著極高的忠誠度。MAGA陣營在共和黨選民當中約占37%，有了這群鐵粉全力相挺，川普在初選等於立於不敗之地。相較之下，在共和黨選民當中，「絕對不投川普」的有25%，「能夠被說服」則占37%。

報導指出，MAGA基本盤並不是因為川普有缺點卻依然支持，而是壓根不相信川普有缺點；即使川普最後被定罪入獄，這群支持者仍然不會動搖。

共和黨內部分裂

大致而言，除了MAGA陣營之外的共和黨，可以歸納成「絕對不投川普」與「能夠被說服」兩派。屬於「能夠被說服」的共和黨員可能投川普也可能投德桑提斯。「絕對不投川普」共和黨員通常學歷較高、較富裕，屬於中間派，認為川普確實犯罪，即使2024年大選是川普與拜登總統對決，也不會投票給川普。

「絕對不投川普」與「能夠被說服」兩派人馬對於其他議題的看法，立場同樣對比鮮明。想要贏過川普的挑戰者，必須取得這兩派陣營全面支持，才有勝出的希望。

德桑提斯無亮點

共和黨內部意見分歧的情況下，挑戰川普難度極高，這就是德桑提斯遇到的困難。

德桑提斯猛打「覺醒意識形態」(woke ideology)的競選策略，可以用來挑戰川普的機會相當有限。至於德桑提斯引以為傲的疫情期間寬鬆政策，政治光環則已消退。紐約時報分析，沒有亮點議題加分效果的德桑提斯，現在其實就像2016年時參加共和黨初選的德州參議員克魯茲(Ted Cruz)。

川普 共和黨 德桑提斯

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紐時民調：川普54% 遙遙領先德桑提斯17%

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