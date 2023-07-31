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年輕票是關鍵 拜登主打有感政策、川普自稱大有斬獲

編譯潘勛／綜合30日電
年輕選民對拜登2020年勝選至關重要。圖為拜登總統2020年1月在愛荷華州對年輕選民拉票。(美聯社)
年輕選民對拜登2020年勝選至關重要。圖為拜登總統2020年1月在愛荷華州對年輕選民拉票。(美聯社)

拜登總統現年80歲，是美國歷史上在位最高齡總統，他尋求連任亟需年輕選票的支持，民調指出2020年選舉時他在年輕族群得票率55%以上，但支持率在共和黨初選領跑的前總統川普聲稱自己在年輕人選票大有斬獲；美聯社與NORC聯合民調4月指出，拜登在中年以上民主黨選民穩獲56%支持，但年輕人值得觀察。

在拉斯維加斯擔任廚師的24歲羅德里格茲(Alberto Rodriguez)表示，自己祖父母年紀都比拜登年輕，但他不在乎這件事，年輕人如他，焦點只放在日常生活，而拜登做了很多事，幫忙年輕選民；他認為新冠紓困、政府加碼在建設基礎設施，以及其他社福施政，特別值得稱道。

羅德里格茲這樣的年輕選民對拜登2020年勝選至關重要，當時投拜登的有大部分年輕人，以及有大學文憑、婦女、非裔、城市及郊區選民。在兩黨競爭激烈如內華達州，維繫住年輕人的支持很重要，哪怕支持率稍微下跌，對尋求連任的拜登都影響很大。

拜登2024連任選戰主打各類年輕人特別有感的訊息，如即將在8月中旬屆滿周年的降通膨法。

AP VoteCast指出，2020年有62%的30歲以下選民、55%的30到44歲選民票投拜登。但川普28日自稱，共和黨贏得年輕人支持的程度前所未見。

 美聯社與NORC聯合民調4月指出，45歲以下的民主黨選民表示肯定支持拜登者只有25%，年紀更長的達56%；若不分年齡，大多數民主黨選民還是支持他成為黨的總統提名人。

共和黨全國代表大會拿拜登的年紀來說事，上網貼了很多視頻，內容是拜登看來風燭殘年，講話常用錯詞。

民主黨內冉冉新星如41歲的運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)、46歲的聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)，都與拜登恰成鮮明對比。但兩人顯然都無意2024年，而力挺拜登。

布塔朱吉表示，說來說去，最重要的還是辦事能力。其他頂尖的民主黨年輕一輩也都列隊支持拜登連任；芝加哥市長強森(Brandon Johnson)表示，拜登的政策讓他超越年齡，造福的不僅當代，還有未來世代。

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