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兩黨組「運動鞋黨團」 年輕化吹入美國國會

編譯徐薏茹／綜合30日電
自稱「運動鞋領袖」的佛州國會眾員莫斯科維茨(左)5月穿著運動鞋，與其他國會議員交談。(Getty Images)
自稱「運動鞋領袖」的佛州國會眾員莫斯科維茨(左)5月穿著運動鞋，與其他國會議員交談。(Getty Images)

西裝搭配運動鞋的裝扮在全國各地的辦公室愈來愈普遍，現在這一潮流也開始吹入向來正式嚴肅的國會。

佛羅里達州聯邦眾議員莫斯科維茨(Jared Moskowitz)自稱「運動鞋領袖」，他正帶領推動使華府幾世紀久的服裝規範現代化，隨著國會成員變得更年輕、更多樣化，莫斯科維茨相信，議員們是時候趕上人民的流行趨勢了，「我們將看到愈來愈多人穿運動鞋」。

他支持國會拋棄不舒適的過時穿鞋傳統，在辦公時擁抱實用且舒適的運動鞋。

正式運動鞋 變成潮流

今年5月，共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與眾院民主黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)穿著「正式的運動鞋」前往白宮與拜登總統開會，打破長期以來搭配牛津鞋(oxfords)和樂福鞋(loafers)的傳統，進一步推動運動鞋時尚，這一趨勢反映更廣泛的文化轉變，去年運動鞋進口飆升29%，約等同於每個國人都有兩雙左右的運動鞋。

運動鞋時尚不僅限於男性，女性之間也同樣颳起運動鞋風潮，曾獲得普立茲獎的華盛頓郵報時尚記者羅賓·吉夫漢(Robin Givhan)將運動鞋視為一種叛逆宣言，是個性的展現，她表示運動鞋的影響遠超過時尚，挑戰傳統的權力與權威觀念。

為因應在國會興起的運動鞋潮流，莫斯科維茨和俄勒岡州共和黨眾議員蘿瑞‧查維茲-狄瑞米爾(Lori Chavez-Deremer)組成一個兩黨的「運動鞋黨團」(Sneakers Caucus)，希望討論他們的穿鞋選擇能作為促進對話的破冰船，在陷入僵局、兩極化的國會減少分歧。

國會部分區域不能穿

莫斯科維茨說：「運動鞋開啟了員工的對話，開啟與其他成員的對話，開啟與國會警察的對話，開啟了與拜訪者的對話。運動鞋發生了文化轉變。」儘管改變正在發生，但需注意國會某些區域目前仍禁止穿著運動鞋進入，包括通往眾院的大廳。

眾院議長麥卡錫(右)與別人比較穿的休閒鞋，還上了紐約時報，成為話題。(美聯社)
眾院議長麥卡錫(右)與別人比較穿的休閒鞋，還上了紐約時報，成為話題。(美聯社)

時尚 眾院 眾議員

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