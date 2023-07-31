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人生80才開始？政壇頻爆「老」問題 幾歲該退休？

編譯潘勛／綜合30日電
少數黨領袖麥康諾當著電視攝影鏡頭前失神達20秒。(美聯社)
少數黨領袖麥康諾當著電視攝影鏡頭前失神達20秒。(美聯社)

參院7月下旬發生幾件令人煩亂的事，少數黨領袖麥康諾失神，民主黨資深參議員范士丹(Dianne Feinstein)演講半途被同黨議員制止，要她投贊成票就行；這些不免挑起不愉快的問題，選民、政界謀士甚至政治人物本人都免不了要問：到底年紀多大，才算不適合出任公職？

紐約時報報導，政治人物與他們的謀士多年來在華府試著規避這項難題，把政界高層都是八旬翁嫗、令人憂心，都裝做視而不見。這種包庇縱容能持續下去，是因為華府派一堆助理給公共人物，而由他們打點近乎一切職場及私人生活。

上周發生兩件事，終於讓幾歲才由國會殿堂榮退的疑問，成為全國談資。參議員、少數黨領袖麥康諾當著電視攝影鏡頭前失神達20秒；90歲的范士丹在委員會被要求投票時顯得很困惑。

圖為拜登總統6月在康州參與「學生積極行動」組織活動。(美聯社)
圖為拜登總統6月在康州參與「學生積極行動」組織活動。(美聯社)

年齡太大這個政治問題，在全國漸獲重視已有數個月；2024年總統選舉，國人可能遭逢兩黨最老候選人在比拚。80歲的拜登已創下年紀最大在位總統的紀錄，他在角逐連任，而共和黨初選裡維持領先的前總統川普已經77歲。

54歲的民主黨眾議員菲利普斯(Dean Phillips)是唯一說出范士丹應下台、拜登不應尋求連任的民主黨國會議員，他說棒子該傳給較年輕世代，不是給年輕世代，而是給年歲沒那麼長的世代。

麥康諾的失神開出新的口子，讓較年輕的競爭者能更強勢地挑起這個問題。44歲的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)28日表示，拜登1973年當選聯邦參議員，比他出生還早五年。

川普出聲替拜登辯護特別醒目，他說不應因為拜登的歲數，就把他打折；川普在自己社媒平台Truth Social貼文說，拜登不老，事實上人生80才開始。

拜登資深策士有人主張說，拜登年紀大才是超強的政治資產；但民調指出選民並不同意。輿觀(YouGov)去年民調指出，大多數國人支持應對民選公職設下年齡限制，但確切歲數則看法不一；設在60歲，那71%的參議員都該退位，設在70歲，三成現任參議員就失去候選人資格。

拜登 參議員 民主黨

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