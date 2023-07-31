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拜登再推學貸減免 收入基準學貸償款方案測試版上線

記者顏伶如／綜合報導
拜登政府再接再礪，再推出新的免繳學生貸款方案，8月正式開通上網申請，實踐青年學子的承諾。圖為畢業學生一出校門就面對學貸壓力，如今可解除重負。(美聯社)
拜登政府再接再礪，再推出新的免繳學生貸款方案，8月正式開通上網申請，實踐青年學子的承諾。圖為畢業學生一出校門就面對學貸壓力，如今可解除重負。(美聯社)

拜登政府「收入基準學貸償款方案」(income-driven student loan repayment plan)新計畫測試版網站 https://studentaid.gov/idr/已於30日上線，註冊程序大約只要10分鐘。官員指出，學貸借款人可以開始提交申請。疫情期間聯邦學貸暫時停償，但今年10月起借款人就要恢復還款，拜登政府一直設法要停止償款。

拜登政府再接再勵，再推出新的免繳學生貸款方案，8月正式開通上網申請，實踐對青年學...
拜登政府再接再勵，再推出新的免繳學生貸款方案，8月正式開通上網申請，實踐對青年學子的承諾。圖為拜登政府新免除學貸方案30日開始開通上網測試。(美聯社)

借款人可開始提交申請

「有價值的教育儲蓄」(Saving on a Valuable Education，SAVE)計畫2022年宣布後較少受到媒體注意，因為當時輿論焦點大多集中在拜登總統的學貸豁免。拜登的學貸豁免計畫今年6月被最高法院打回票，「有價值的教育儲蓄」計畫遞補上場。這是拜登政府再次為停償學貸所做的努力。

有線電視新聞網(CNN)分析，「有價值的教育儲蓄」為聯邦學貸系統做出大幅改革，某些借款人每月償還金額得以降低，終生償還學貸的總額同樣得以減少。

檢視過測試版網站的資深政府官員受訪時說，改善學貸系統、降低美國家庭的學貸負擔都是拜登對選民的承諾，「有價值的教育儲蓄」扮演關鍵角色，「目前的時機對借款人來說尤其重要，因為學貸即將恢復還款」。

官員指出，測試版網站裡許多資料都可以透過政府現有紀錄取得，例如國稅局(IRS)稅表等；借款人可以算出每個月需要償還的學貸金額為何，選擇能力範圍之內最划算的還款方案。

學貸借款人只需要填寫資料一次，不必每年重新登記。提交申請並審查通過之後，借款人的電郵會收到確認函，審查過程大約需要數周，處理進度則可在網上追蹤。

登記REPAYE者自動轉入

已登記參加「修訂版有賺錢才還償」(Revised Pay as You Earn，REPAYE)收入基準償款方案的借款人，系統將自動把資料轉入新計畫裡。

正式版8月登場

CNN報導，正式版網站將於8月推出，透過測試版提交申請的借款人，到時候並不需要重新填寫資料。官員說，測試版網站讓教育部可以即時監測網站使用狀況，測試是否有任何問題發生，如果系統需要更新，網站可能暫停功能。

百萬借款人每月償還為零元

「有價值的教育儲蓄」適用對象包括目前及未來的聯邦學貸借款人，個人年收入3萬2805元以下或四口之家家庭年收入6萬7500元以下共計100萬名借款人，每月償還金額可望降為零元。

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