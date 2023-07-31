預算未審完 … 國會將休會 今秋政府恐又要關門

國會參眾兩院本周開始休會，預定勞工節過後復議，再審聯邦各部會預算，由於兩黨共 極低，各界擔心時間不夠，10月前未能如期通過預算，聯邦政府又得關門。(美聯社)

國會本周依例開始休會，度8月假期，返回選區接觸選民，但政府預算 大致還沒審完，讓人憂心國會能否避免今年秋天，政府部分機構關門歇業的處境。

美聯社報導，下個政府會計年度自10月1日起，在此之前國會要審完預算。議員們可以通過開支法案，讓政府部會局處翌年度運作下去，或者乾脆通過權宜方法，容各機構運作到敲定出更長期的協議案，但不管選哪條路都不容易。

政府預算規畫 參眾落差很大

民主黨聯邦參議員庫恩斯(Chris Coons)表示，預算審查未完成之前，國人只怕要嚇出一身冷汗。

庫恩斯的看法，國會其他議員廣泛認同，它也反映出共和黨 控制的眾院 、民主黨居多數的參院，對政府預算規畫的路徑，有著巨大落差，而且大致不能相容。

拜登總統5月下旬與眾院共和黨磋商，達成債限協議案，延長政府舉債權限，避免債務違約而爆發經濟災難，當時也有談到預算，而參院大致緊抓其上限不放。

協議讓來年的可處分預算大致持平不變，但容許國防開支及退伍軍人收入增加。除此之外，參院正打算增加137億元額外緊急撥款，80億元用在國防，57億元為其他開支。

圖為參院多數黨領袖舒默(左)27日還在國會督促通過2024年國防部預算。(美聯社)

節制政府開支 兩黨各有盤算

眾院共和黨人很多反對5月的債限協商，拒絕投票支持，現在想走的路大不相同。

共和黨高層提出的預算法案，開支遠比協議時來得少，希望能贏得其他同志議員的支持，另外還提出數十項政策外掛事項，例如削減取得墮胎藥物的管道；退伍軍人想變性要動手術、服用荷爾蒙，共和黨禁止給錢；一些聯邦官署設立的訓練計畫想提升多元化，共和黨想禁止，凡此種種不一而足，但這些都是民主黨強烈反對的。

眾院共和黨自由黨團(Freedom Caucus)一些成員表示，選民讓共和黨在眾院取得多數，就是想節制政府開支，共和黨人動用任何可上手的工具，來取得他們想要的政府減支，現在正是時候；眾議員古德(Bob Good)表示，假如政府短時間關門，大多數國人才不在乎。