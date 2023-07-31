我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

CNN民調分析：川普當選機率大 回鍋白宮不是白日夢

可口可樂、聯合利華…最大消費品牌狂漲價 Fed傷腦筋

義大利擬退出一帶一路 防長放話：對義出口沒幫助

編譯潘勛／綜合30日電
義大利總理梅洛尼訪美，27日在白宮會見拜登拜登，已釋出義大利即將退出一帶一路倡議。(美聯社)
義大利總理梅洛尼訪美，27日在白宮會見拜登拜登，已釋出義大利即將退出一帶一路倡議。(美聯社)

義大利國防部長克羅塞托(Guido Crosetto)在30日出刊的報導表示，義大利四年前加入中國一帶一路倡議案的決定，是「臨時起意而下場淒慘」，對出口幾乎沒有幫助，只為中國這個亞洲超級強國添增了地緣政治影響力，增加中國的貿易量，義大利並未受益。此唯一加入一帶一路西方國家的義大利，即將退出一帶一路倡議。

義擬退出而不造成損傷

路透30日報導，克羅塞托在接受「晚郵報」(Corriere della Sera)專訪表示，加入一帶一路後只讓中國對義大利出口翻了幾倍，但義對中出口卻無相同效益，所以今天的課題在如何退出(一帶一路)而不損傷(與北京)關係；中國是競爭者沒錯，但也是夥伴。

總理宣布：12月將有決定

義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)27日在白宮會見美國總統拜登後表示，她的政府仍在慎思一帶一路，此外她宣布即將在不久之後訪問北京；梅洛尼接受福斯新聞網(Fox News)專訪時指出，羅馬當局將在12月之前對撤出一帶一路有所決定，此事仍要與中國政府討論，義國國會內部也一樣。

梅洛尼重申自己的看法，認為義大利雖加入一帶一路，卻不是七大工業國集團(G7)裡，與中國貿易量最大的國家，真是「弔詭」，這適足以指出不加入一帶一路，仍與中國保持良好關係，是行得通的。

「每日電訊報」(The Telegraph)表示，一帶一路倡議試圖以大型基礎設施建設計畫，重建古絲路，連接亞洲及歐洲；批評人士稱一帶一路是中國顯而易見的企圖，想增加自己的地緣政治影響力及貿易。

義大利是唯一簽約加入一帶一路的西方國家；克羅塞托隸屬的強硬右派政府近幾周不斷釋出訊息，想撤出一帶一路。克羅塞托表示，退出一帶一路必須不產生嚴重後果，原因在中國是世界舞台的重大角色。

義大利國防部長克羅塞托30日表示加入中國一帶一路倡議，對義大利沒有幫助，只是壯大...
義大利國防部長克羅塞托30日表示加入中國一帶一路倡議，對義大利沒有幫助，只是壯大中國，是「臨時起意而下場淒慘」。圖為美國防部長奧斯丁(右)6月軍禮歡迎到訪的克羅托部長。(Getty Images)

一帶一路峰會歐洲冷漠

華爾街日報28日前報導，中國國家主席習近平正計畫今年10月舉辦第三屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，邀請多國元首與會，但歐洲多國反應冷淡。報導指，多數歐洲國家領導人都不打算參加論壇。俄羅斯總統普亭稱將會出席，這也導致更多歐洲領袖對峰會卻步，歐洲開始與一帶一路倡議，保持距離。  

梅洛尼訪中勢必掀外交激戰

每日電訊報認為，梅洛尼接下來的訪中行程，外交遭遇戰必定很激烈。

中方派出許多官員赴義大利，希望能說服梅洛尼政府留在一帶一路，但鑒於克羅塞托的放話，中方的努力顯然成效甚微。

克羅塞托的發言，讓義大利與拜登總統、其他西方領袖的立場更加契合；西方日益關切中國透過貿易及基建計畫，是想厚實自己的影響力。

去年9月大勝而當選總理的梅洛尼造訪華府期間，拜登指出，自己與梅洛尼已經變成「朋友」。拜登大肆讚揚梅洛尼政府堅定支持烏克蘭。支持烏國也為梅洛尼加分，原因在西方盟國曾認為她領導的「義大利兄弟黨」(Brothers of Italy)同情莫斯科。

一帶一路 義大利 梅洛尼

上一則

拜登再推學貸減免 收入基準學貸償款方案測試版上線

延伸閱讀

拜登再推學貸改革 收入基準學貸償款方案測試版上線

拜登再推學貸改革 收入基準學貸償款方案測試版上線
對出口無益…義大利4年前加入一帶一路 防長批：一項臨時且糟糕的決定

對出口無益…義大利4年前加入一帶一路 防長批：一項臨時且糟糕的決定
白宮請最高法院介入 恢復幽靈槍管制

白宮請最高法院介入 恢復幽靈槍管制
中方在美國內設施植入「惡意軟體」 一旦武力犯台 可擾亂美軍行動

中方在美國內設施植入「惡意軟體」 一旦武力犯台 可擾亂美軍行動

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中國外交部長秦剛30天前從公眾視野消失後，25日被免去「兼任的外交部部長職務」，改由前外長、中共中央外事辦主任王毅回鍋。(美聯社)

秦剛消失一個月後免職 學者：習顏面無光、但問題不大

2023-07-25 10:51

超人氣

更多 >
逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀

逃24年…最美殺人犯落網面容滄桑 網嘆：歲月是殺豬刀
紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」

紐約華埠老字號茶行關門 突收通知「房子已賣給新房東」
一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」

一名日本人花1.4萬美元 「將自己變成狗」
世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友

世大運女旗手美炸了 台北、伊拉克姑娘迷倒網友
台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」

台灣演習正妹讓日網暴動 短短6秒「重播率飆高」