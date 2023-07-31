義大利擬退出一帶一路 防長放話：對義出口沒幫助

義大利總理梅洛尼訪美，27日在白宮會見拜登拜登，已釋出義大利即將退出一帶一路倡議。(美聯社)

義大利 國防部長克羅塞托(Guido Crosetto)在30日出刊的報導表示，義大利四年前加入中國一帶一路 倡議案的決定，是「臨時起意而下場淒慘」，對出口幾乎沒有幫助，只為中國這個亞洲超級強國添增了地緣政治影響力，增加中國的貿易量，義大利並未受益。此唯一加入一帶一路西方國家的義大利，即將退出一帶一路倡議。

義擬退出而不造成損傷

路透30日報導，克羅塞托在接受「晚郵報」(Corriere della Sera)專訪表示，加入一帶一路後只讓中國對義大利出口翻了幾倍，但義對中出口卻無相同效益，所以今天的課題在如何退出(一帶一路)而不損傷(與北京)關係；中國是競爭者沒錯，但也是夥伴。

總理宣布：12月將有決定

義大利總理梅洛尼 (Giorgia Meloni)27日在白宮會見美國總統拜登後表示，她的政府仍在慎思一帶一路，此外她宣布即將在不久之後訪問北京；梅洛尼接受福斯新聞網(Fox News)專訪時指出，羅馬當局將在12月之前對撤出一帶一路有所決定，此事仍要與中國政府討論，義國國會內部也一樣。

梅洛尼重申自己的看法，認為義大利雖加入一帶一路，卻不是七大工業國集團(G7)裡，與中國貿易量最大的國家，真是「弔詭」，這適足以指出不加入一帶一路，仍與中國保持良好關係，是行得通的。

「每日電訊報」(The Telegraph)表示，一帶一路倡議試圖以大型基礎設施建設計畫，重建古絲路，連接亞洲及歐洲；批評人士稱一帶一路是中國顯而易見的企圖，想增加自己的地緣政治影響力及貿易。

義大利是唯一簽約加入一帶一路的西方國家；克羅塞托隸屬的強硬右派政府近幾周不斷釋出訊息，想撤出一帶一路。克羅塞托表示，退出一帶一路必須不產生嚴重後果，原因在中國是世界舞台的重大角色。

義大利國防部長克羅塞托30日表示加入中國一帶一路倡議，對義大利沒有幫助，只是壯大中國，是「臨時起意而下場淒慘」。圖為美國防部長奧斯丁(右)6月軍禮歡迎到訪的克羅托部長。(Getty Images)

一帶一路峰會歐洲冷漠

華爾街日報28日前報導，中國國家主席習近平正計畫今年10月舉辦第三屆「一帶一路國際合作高峰論壇」，邀請多國元首與會，但歐洲多國反應冷淡。報導指，多數歐洲國家領導人都不打算參加論壇。俄羅斯總統普亭稱將會出席，這也導致更多歐洲領袖對峰會卻步，歐洲開始與一帶一路倡議，保持距離。

梅洛尼訪中勢必掀外交激戰

每日電訊報認為，梅洛尼接下來的訪中行程，外交遭遇戰必定很激烈。

中方派出許多官員赴義大利，希望能說服梅洛尼政府留在一帶一路，但鑒於克羅塞托的放話，中方的努力顯然成效甚微。

克羅塞托的發言，讓義大利與拜登總統、其他西方領袖的立場更加契合；西方日益關切中國透過貿易及基建計畫，是想厚實自己的影響力。

去年9月大勝而當選總理的梅洛尼造訪華府期間，拜登指出，自己與梅洛尼已經變成「朋友」。拜登大肆讚揚梅洛尼政府堅定支持烏克蘭。支持烏國也為梅洛尼加分，原因在西方盟國曾認為她領導的「義大利兄弟黨」(Brothers of Italy)同情莫斯科。