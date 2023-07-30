馬斯克政治立場不明 星鏈網路安全令各國不安

億萬富豪馬斯克創設的星鏈衞星網路，已發射4500顆衛星，涵蓋地球幾乎每一個角落，但也引起人們對安全問題的擔憂。圖為SpaceX今年7月26日發射獵鷹重型火箭，將三枚通訊衛星送入太空。(美聯社)

科技億萬富豪馬斯克 創設的星鏈(Starlink)衞星網路迄今已發射4500枚衛星，涵蓋地球幾乎每一個角落，但馬斯克個性善變難以捉摸，可能導致星鏈未來出現安全問題；包括烏克蘭 等許多使用星鏈國家已經感到有些騎虎難下；台灣也因此不敢使用這項產品，中國更是謹慎抗拒，並設法自行發展相同通訊網絡。

烏克蘭評馬斯克商業利益太廣

「紐約時報」29日報導，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)3月間曾與烏克蘭總司令札盧日內(Valeriy Zaluzhnyi)使用安全熱線交談戰場即時評估、分享俄國戰場損失等機密，但兩人也談到星鏈科技的老闆馬斯克。

知情人士指出，札盧日內挑起星鏈這個話題，指出烏克蘭要做戰場決策，離不開持續使用星鏈來通訊，希望確保能一直取用，另討論如何支付使用星鏈的費用。

札盧日內上將也問到美國是否評估過馬斯克這個人，他商業利益太廣，政治立場晦澀不清，對此美未回應。

馬斯克聚斂網路權力卻無法可管

馬斯克在太空通訊已成為支配力最大玩家，靠著星鏈這個戰略重大的衛星互聯網，穩定地斂聚權力。只是幾乎沒有監督及法規可管，他信馬由韁、看個人喜怒率性領導的風格，讓全球軍方及政界領袖日感憂心；馬斯克行使其權力，有時變幻預測。

馬斯克創設的星鏈衞星網路，已發射4500顆衛星，涵蓋地球幾乎每一個角落。(Getty Images)

發射4500枚衛星占全球一半以上

馬斯克的星鏈至今已有4500多枚衛星在地球軌道，占所有現役衛星活動的一半以上，未來幾年還要增加到4萬2000顆。星鏈母公司SpaceX的市值將近1400億元，世人才剛開始領略其威力。

戰區、偏遠地帶、天災受害區要上網，經常只有星鏈這條管道。美國國防部是星鏈的大客戶，其他國家軍隊如日本正在測試星鏈。但馬斯克幾乎完全控制星鏈，已引起戒心。

馬斯克創設的星鏈衞星網路，已發射4500顆衛星，涵蓋地球幾乎每一個角落，但也引起人們對安全問題的擔憂。圖為SpaceX今年2月27日發射獵鷹9重型火箭，將21枚星鏈衛星送入太空。(路透)

國際憂心星鏈獲取敏感資訊

52歲的馬斯克個性率直，忠誠度很模糊，他被譽為天才發明家，但他一個人就能決定某客戶或國家能否取用星鏈，此外他還能靠星鏈取得敏感資訊，因為沒有其他公司或政府能就近端詳他打造出來的星鏈，故此憂慮日益升高。

台灣不敢用星鏈 中國要用自己的

是否使用星鏈衛星，也成為台灣的煩惱。面臨中國入侵，台灣的網路基礎設施可能很脆弱。美、台官員表示，台北當局不情願使用星鏈的部分原因，就在馬斯克業務方面與中國有著千絲萬縷的利益關係。

中國也自有考量。馬斯克去年表示，北京 要他保證不在中國境內打開星鏈，畢竟中國互聯網還由官方控制、審查。中國2020年向國際衛星組織登記，要自行發射1萬3000枚衛星。

歐盟去年也拿出24億歐元(26億美元)，想打造自己的軍用民用互聯網人造衛星網，部分原因在對星鏈以及馬斯克有著種種顧慮。