鷹派稱美中2025開戰 五角大廈同意抗中急迫性
空軍空中機動司令部(Air Mobility Command)司令米尼漢(Mike Minihan)上將撰寫的一份內部備忘錄今年1月曝光，警告美國最快2025年與中國爆發衝突，台海問題可能是引爆源頭，引發各方關切。米尼漢麾下訓練管轄的11萬名官兵時也以此為目標，執行嚴格的模擬任務，然而五角大廈內對米尼漢過於鷹派的立場感到不安，擔憂將危及當前美國與中國間的微妙平衡關係。
華盛頓郵報29日報導，米尼漢去年秋季便在空軍會議上表示，「殺傷力最重要！當你能殺死你的敵人時，生活會變得更好！」米尼漢隨後發布一份20頁的動員準則(Mobility Manifesto)，內容措辭直白，宣稱空中機動部隊「正處於危機」，批評部隊耽於現狀。
米尼漢說：「雖然美國飛行員是世上最優秀的，但不採取行動會有重大風險，需採取革命性行動，以確保空軍能夠繼續發揮作用。」幾周後曝光的準則除了預測2025美中衝突，也命令飛行員認識到殺傷力之重要性，且一定要「瞄準頭部」。
五角大廈與米尼漢言論保持距離。退役將軍麥凱佛瑞(Barry McCaffrey)曾推文批評，米尼漢表現出錯誤判斷和牛仔式的攻擊性後，需要「永久休假」，暗示革職。
一位匿名國防部高階官員表示，他在得知這份準則後感到難以置信，並想知道北京是否會認為事態升級。已被拜登總統提名為下任美軍參謀首長聯席會議主席的空軍參謀長布朗(Charles Brown Jr.)說，他對米尼漢備忘錄的某些部分感到失望，但同意他的緊迫感。
對中鷹派的議員則為米尼漢辯護，眾院對中問題特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)表示，米尼漢指示空軍認真對待威脅並做好緊急準備，應該受到讚揚，這是形勢所逼。
即使如此，米尼漢在描述他部隊進行的新演習時依然熱情，如本月5日至21日在太平洋舉行的「機動衛士」(Mobility Guardian)聯合軍演，便對飛機、人員的極限進行壓力測試。不過他也說和其他人一樣認為這場戰爭是可以避免的，「但威懾來自於準備，決定性勝利亦是如此」。
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