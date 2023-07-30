鷹派稱美中2025開戰 五角大廈同意抗中急迫性

美國空軍空中機動司令部司令米尼漢上將。(截圖自NBC News)

空軍空中機動司令部(Air Mobility Command)司令米尼漢(Mike Minihan)上將撰寫的一份內部備忘錄今年1月曝光，警告美國最快2025年與中國爆發衝突，台海問題可能是引爆源頭，引發各方關切。米尼漢麾下訓練管轄的11萬名官兵時也以此為目標，執行嚴格的模擬任務，然而五角大廈 內對米尼漢過於鷹派的立場感到不安，擔憂將危及當前美國與中國間的微妙平衡關係。

華盛頓郵報29日報導，米尼漢去年秋季便在空軍會議上表示，「殺傷力最重要！當你能殺死你的敵人時，生活會變得更好！」米尼漢隨後發布一份20頁的動員準則(Mobility Manifesto)，內容措辭直白，宣稱空中機動部隊「正處於危機」，批評部隊耽於現狀。

米尼漢說：「雖然美國飛行員是世上最優秀的，但不採取行動會有重大風險，需採取革命性行動，以確保空軍能夠繼續發揮作用。」幾周後曝光的準則除了預測2025美中衝突，也命令飛行員認識到殺傷力之重要性，且一定要「瞄準頭部」。

五角大廈與米尼漢言論保持距離。退役將軍麥凱佛瑞(Barry McCaffrey)曾推文批評，米尼漢表現出錯誤判斷和牛仔式的攻擊性後，需要「永久休假」，暗示革職。

一位匿名國防部高階官員表示，他在得知這份準則後感到難以置信，並想知道北京是否會認為事態升級。已被拜登 總統提名為下任美軍參謀首長聯席會議主席的空軍參謀長布朗(Charles Brown Jr.)說，他對米尼漢備忘錄的某些部分感到失望，但同意他的緊迫感。

對中鷹派的議員則為米尼漢辯護，眾院 對中問題特別委員會主席蓋拉格(Mike Gallagher)表示，米尼漢指示空軍認真對待威脅並做好緊急準備，應該受到讚揚，這是形勢所逼。

即使如此，米尼漢在描述他部隊進行的新演習時依然熱情，如本月5日至21日在太平洋舉行的「機動衛士」(Mobility Guardian)聯合軍演，便對飛機、人員的極限進行壓力測試。不過他也說和其他人一樣認為這場戰爭是可以避免的，「但威懾來自於準備，決定性勝利亦是如此」。