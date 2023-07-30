防備中國 美助澳升級2空軍基地基建

美國和澳洲29日在布里斯本舉行2+2會談，與會的四位首長召開聯合記者會。從左而右分別為澳洲國防部長馬勒斯與外長黃英賢、美國國務卿布林肯及防長奧斯丁。(歐新社)

美國與澳洲 29日舉行外交與國防部 長的2+2會談，同意升級澳洲北部兩處空軍基地基礎建設，華府 也將協助澳洲發展飛彈生產及維修，以補充美國因俄烏戰爭日漸消耗的武器庫存。

面對中國在印太地區日益升高的戰略野心，華府與坎培拉加強鞏固雙邊防務關係。

日經亞洲(Nikkei Asia)報導，國務卿布林肯(Antony Blinken)和國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)在澳洲布里斯本參加年度澳美部長級磋商會議(AUSMIN)，兩人與澳洲外交部長黃英賢(Penny Wong)及防長馬勒斯(Richard Marles)會談後達成協議。

美國一些軍事將領相信，美國最快在2025年就會與中共當局爆發衝突，台海問題可能是引爆源頭。圖為美國與澳洲於7月22日舉行兩國有史以來最大規模的聯合軍演。(Getty Images)

這是自澳洲4月發布「國防戰略檢討」(Defence Strategic Review)報告後的首次美澳2+2會談。當時這份澳洲武力藍圖考慮到中國的崛起，表示美國「已經不再是印太地區的單極領導者」，呼籲持續與華府發展更密切的防務關係。

根據會後發布的聯合聲明，美國與澳洲將把皇家澳洲空軍(Royal Australian Air Force，RAAF)的斯切格(Scherger)與柯廷(Curtin)基地列入基礎建設升級名單。這兩個基地目前是所謂「基本設施基地」(bare base)，代表設施與設備有限，不適合舉行演習。

華府與坎培拉也矢言，要繼續開發達爾文(Darwin)與丁達爾(Tindal)兩空軍基地的基礎建設。

奧斯丁在聯合記者會上表示，升級基地「將能強化我們對於區域危機的應變能力，同時增強我們的協同作戰能力」。

美國空軍已在澳洲北部的空軍基地派駐轟炸機與戰鬥機。這些基地被認為在西太平洋發生軍事衝突時，能扮演重要戰略角色。

儘管中國的飛彈在射程與準確度上都勝於以往，但澳洲因為與中國距離遙遠，普遍仍被視為安全無虞。不過若爆發軍事危機，美國軍機可以在澳洲的基地加油或攜帶彈藥、糧食和藥療用品等補給升空。

依照最新協議，美國也將加大力度支援澳洲生產精準導引武器，並發展維修能力。初始目標是在2025年底前共同生產導引多管火箭(Guided Multiple Launch Rockets，GMLRS)。美國也將把製造155毫米砲彈的技術資料交給澳洲，促進澳洲生產這款彈藥。

美國和澳洲29日在布里斯本舉行2+2會談，與會的四位首長召開聯合記者會。從左而右分別為澳洲外長黃英賢、國防部長馬勒斯、美國國務卿布林肯及防長奧斯丁。(美聯社)

美國已提供烏克蘭許多導引多管火箭和砲彈，以協助其抵抗俄羅斯的全面侵略；但這也使得美國目前相關武器庫存量低落。

澳洲還將針對美軍的MK-48潛射重型魚雷及艦射標準二型(SM-2)地對空飛彈，發展維護、修理、全面檢修和升級的能力。

美軍若在台灣海峽或南海爆發危機時要採取行動，澳洲具備上述能力十分有用。美國在印太地區盟邦若拓展武器製造與維護能力，會增強美國的戰備能力。

美國和澳洲也將提出與日本展開三方合作的規畫。