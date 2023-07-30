我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州房貸月付4332元 創新高

北京故宮、天安門臨時關閉 「大暴雨」襲京津冀等地

美GPS發展多年 中國北斗系統情蒐直追

編譯潘勛／綜合29日電
中國北斗衛星系統預計2020年提供全球服務，取代美國GPS。(取材自新華網)
中國北斗衛星系統預計2020年提供全球服務，取代美國GPS。(取材自新華網)

美國政府擁有、交由太空軍(Space Force)營運的「全球定位系統」(GPS)是全球最早的衛星導航系統，軍方及民間使用也最廣泛，但歐盟、俄羅斯也有全球導航系統，中國最近更以「北斗」(Beidou)導航系統急起直追，不僅用在情報偵蒐、導航、定位、測時，中國官媒更宣稱，到2025年北斗系統能創收1560億美元。

CNBC新聞網29日報導，GPS系統設計伊始是軍用設備，用在導彈導航及操作無人飛機，故交由太空軍操作，但GPS對民間也不可或缺。

眾院GPS黨團共同主席、共和黨眾議員謝里爾(Mikie Sherrill)指出，假如GPS系統遭到攻擊，物流補給、供應鏈的許多方面，甚至農業、運輸、航空系統都會突然中斷。

中國北斗衛星導航系統應用數量快速增長。圖為北京兒童參觀北斗三號全球衛星導航系統模...
中國北斗衛星導航系統應用數量快速增長。圖為北京兒童參觀北斗三號全球衛星導航系統模型。(中新社)

但美國不是唯一擁有自己全球導航衛星系統的國家。俄國有「格洛納斯」(GLONASS)，歐盟有「伽利略」(Galileo)。最新進場的還有中國的北斗導航系統。有史以來，全球衛星導航科技走合作方向，各國都把自己的系統，開放給國際社會免費使用。

前國務助卿、現任In-Q-tel創投機構執行長莎拉‧席瓦爾(Sarah Sewall)表示，中國這些年已了解自有全球導航系統有多重要。

席瓦爾表示，台海危機時，中國軍方表示，自己發射的一枚導彈失去追蹤能力，這敲響了警鐘，必須自有導航系統，確保中國軍方取得想要的精準程度、不中斷涵蓋，不能再仰賴其他國家，來取得對中國解放軍作業如此重大的科技。

專家表示，中國的北斗系統不止關係到軍力；北斗對中國，一如GPS對美國，也催生巨大的經濟發展；官媒宣稱，到2025年北斗系統可創出1560億美元的價值；此外北斗系統也協助中國積攢全球影響力。

席瓦爾表示，中國已把自己出口的其他種種基礎設施，如定位、導航及測時，都綁上北斗系統提供的數據，再整合進中國的5G通訊服務，由一帶一路開發案取得補貼。

太空 歐盟 眾院

上一則

策略不明難鬆動川普支持者 德桑提斯勝算渺茫

下一則

致敬越戰英雄巴納姆 同名軍艦緬因州下水

延伸閱讀

螞蟻重組赴港IPO？ 中國官媒：短期內可能性不大

螞蟻重組赴港IPO？ 中國官媒：短期內可能性不大
北韓官媒稱中國高官團將到訪 疫情後首見

北韓官媒稱中國高官團將到訪 疫情後首見
傳死訊近3個月 官媒：前中央警衛局長王少軍 4月病故

傳死訊近3個月 官媒：前中央警衛局長王少軍 4月病故
希臘野火燒到觀光區 羅德島遊客度假變逃難 頂高溫步行撤離

希臘野火燒到觀光區 羅德島遊客度假變逃難 頂高溫步行撤離

熱門新聞

日前中國外交部官網全面清空秦剛資訊，外界各種揣測甚囂塵上，沒想到28日有關秦剛活動的文章又重新上架。（路透）

中國外交部官網「重新上架」秦剛訊息 外界霧裡看花

2023-07-27 20:45
中國前外長秦剛6月初參加國務院會議時略顯疲態。秦剛為圖左一。（取材自央視新聞）

秦剛真病了？ 6月初開會心事重重 「疲態」照片曝光

2023-07-26 07:23
秦剛（右）被免去外交部長職務，由王毅回鍋接任。圖為秦剛6月25日會見越南外長裴青山，此後未再公開露面。（新華社）

秦剛軟著陸仍是國委 「今上」生了氣 但沒傷了心

2023-07-26 15:05
超導體展現物理學中的邁斯納效應。當溫度低於臨界溫度時，超導體從內部排出磁場，成為零磁場狀態。圖／羅徹斯特大學

科學家宣稱造出室溫常壓超導體 可能衝擊全球經濟

2023-07-27 09:08
趙立堅和妻子的合影。（取材自微博）

不再說今天是個好日子 秦剛被拔趙立堅妻沒發文

2023-07-25 22:40
中央情報局(CIA)局長伯恩斯表示，在中國招募的情報人員十餘年來大量流失，反情報工作、間諜網凋蔽破敗，局內正努力重建。(路透)

中情局長首度承認 美在中國情報網被破壞 幹員流失逾十年

2023-07-22 23:54

超人氣

更多 >
楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照

楊紫瓊認了結婚 公布新婚喜床上浪漫貼臉照
68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」

68歲周潤發驚傳跑步出意外 肋骨斷裂「連呼吸都會痛」
內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止

內蒙男扒光妻衣 當街抽打3分鐘 路人「團結」才制止
零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」

零元蹭飯 大學生湧山姆店 拿小紙杯混吃混喝「成為大媽」
安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸

安徽一對新人被硬壓著頭拜堂 網友知道原因後感到心酸