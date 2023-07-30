美GPS發展多年 中國北斗系統情蒐直追

中國北斗衛星系統預計2020年提供全球服務，取代美國GPS。(取材自新華網)

美國政府擁有、交由太空 軍(Space Force)營運的「全球定位系統」(GPS)是全球最早的衛星導航系統，軍方及民間使用也最廣泛，但歐盟 、俄羅斯也有全球導航系統，中國最近更以「北斗」(Beidou)導航系統急起直追，不僅用在情報偵蒐、導航、定位、測時，中國官媒更宣稱，到2025年北斗系統能創收1560億美元。

CNBC新聞網29日報導，GPS系統設計伊始是軍用設備，用在導彈導航及操作無人飛機，故交由太空軍操作，但GPS對民間也不可或缺。

眾院 GPS黨團共同主席、共和黨眾議員謝里爾(Mikie Sherrill)指出，假如GPS系統遭到攻擊，物流補給、供應鏈的許多方面，甚至農業、運輸、航空系統都會突然中斷。

中國北斗衛星導航系統應用數量快速增長。圖為北京兒童參觀北斗三號全球衛星導航系統模型。(中新社)

但美國不是唯一擁有自己全球導航衛星系統的國家。俄國有「格洛納斯」(GLONASS)，歐盟有「伽利略」(Galileo)。最新進場的還有中國的北斗導航系統。有史以來，全球衛星導航科技走合作方向，各國都把自己的系統，開放給國際社會免費使用。

前國務助卿、現任In-Q-tel創投機構執行長莎拉‧席瓦爾(Sarah Sewall)表示，中國這些年已了解自有全球導航系統有多重要。

席瓦爾表示，台海危機時，中國軍方表示，自己發射的一枚導彈失去追蹤能力，這敲響了警鐘，必須自有導航系統，確保中國軍方取得想要的精準程度、不中斷涵蓋，不能再仰賴其他國家，來取得對中國解放軍作業如此重大的科技。

專家表示，中國的北斗系統不止關係到軍力；北斗對中國，一如GPS對美國，也催生巨大的經濟發展；官媒宣稱，到2025年北斗系統可創出1560億美元的價值；此外北斗系統也協助中國積攢全球影響力。

席瓦爾表示，中國已把自己出口的其他種種基礎設施，如定位、導航及測時，都綁上北斗系統提供的數據，再整合進中國的5G通訊服務，由一帶一路開發案取得補貼。