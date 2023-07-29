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針對半導體、人工智能 拜登計畫限制對中關鍵技術投資

編譯盧炯燊／綜合28日電
美國將限制美企對中國在人工智能、半導體等領域的投資。中國反擊稱，如美國脅迫盟友，中方將堅決反對。(Getty Images)
美國將限制美企對中國在人工智能、半導體等領域的投資。中國反擊稱，如美國脅迫盟友，中方將堅決反對。(Getty Images)

彭博資訊28日援引消息人士報導，拜登總統計畫在8月第二周簽署行政命令，限制美國對中國在關鍵技術方面的投資。該命令針對的是半導體、人工智能等，不會影響現有任何投資，也只會禁止某些交易，其他交易仍須向政府報備。

美中關係 恐更複雜

有關限制對中國投資的行政命令一再傳出，現雖定於8月第二周公布，但未能保證是否再次推遲。

消息人士又指出，拜登政府內部對有關行政命令的討論，已由針對的內容轉而到如何推出及實施。

據悉，行政命令下的限制措施要到明年才生效，好讓在實行過程中確定其適用範圍，當中也包括一個徵詢期，以便權衡各利益持份者而達到最終版本。

國家安全委員會發言人拒絕評論彭博的這一報導。

限制對中國關鍵技術投資，是白宮全力限制中國開發新一代技術能力的行動之一，因為這些技術未來將主導國家及經濟安全。然而拜登政府這一舉動，必會讓本已緊張的美中關係變得更複雜。

謝鋒警告 中將報復

中國駐美大使謝鋒已警告，華盛頓若對技術或資本流動實施新的限制，北京將會報復，但他沒詳細說明會採取哪些行動。

財政部長葉倫一直為限制在中國投資關鍵技術的做法降溫，聲稱這些限制措施不會嚴重損害吸引美國投資的能力。

她本月初在接受彭博電視訪問時表示，這並不是廣泛的限制，不會廣泛影響美國在中國的投資，也不會對中國的投資環境產生根本性影響。

葉倫強調，這些限制以及現有的出口管制，並不是為了報復中國，也不是為了限制中國的發展。她早前訪問北京與中國副總理何立峰會晤時，重申不是為了打壓中國。

有關限制對中國關鍵技術投資的概念，是白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)於2021年7月首次公開提出。美國對中國鹰派迅即渴望採取更嚴厲、更迅速的行動，兩黨強硬派國會議員也表現出就此事立法的興趣。

在美中關係又陷緊張之際，拜登政府擬再限制美國資金投資中國的高科技。(歐新社)
在美中關係又陷緊張之際，拜登政府擬再限制美國資金投資中國的高科技。(歐新社)

投資 拜登 北京

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