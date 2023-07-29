歐洲與中國保持距離 迴避「一帶一路」10周年論壇

拜登總統(右)27日在白宮與義大利總理梅洛尼(左)會談，「一帶一路」是議題之一。面對拜登勸退的壓力，梅洛尼雖尚未鬆口，但是目前也沒有計畫出席「一帶一路」論壇。（路透）

在因新冠疫情暫停三年對外訪問之後，中國領導人習近平 正計畫為他標誌性的「一帶一路 」基礎設施倡議舉辦一場盛大的慶祝活動。只是參與的外國官員並不多，特別是歐洲，反映出歐洲大陸與中國的關係正在惡化。

簡言之，習近平2013年高舉「一帶一路」的大纛時，曾讓許多歐洲國家心動。但隨著美中抗爭態勢日趨明朗，儘管華府迄今仍提不出對案，歐洲國家開始視「一帶一路」為北京擴展國際影響力、改變現有國際秩序的工具。

俄羅斯總統普亭表示將出席「一帶一路」十周年活動，不過他的參與進一步促使歐洲領導人紛紛迴避。自烏克蘭戰爭爆發以來，中國對俄羅斯的支持，使不少歐洲領導人對中國的立場更加變得強硬。

高層官員透露，法國總統馬克宏和德國總理蕭茲目前沒有參加今年「一帶一路」論壇的計畫。G7中唯一簽署「一帶一路」協議的義大利，總理梅洛尼27日才在白宮會晤總統拜登 。面對拜登勸退的壓力，梅洛尼尚未鬆口，但是目前也沒有計畫出席「一帶一路」論壇。