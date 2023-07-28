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亞利桑納最大郡今年已25人熱死 鳳凰城準備10冷凍櫃裝遺體

編譯徐薏茹／綜合27日電
極端高溫導致全國多起死亡案例。圖為洛杉磯市的義工查看街友健康狀況。（美聯社）
極端高溫導致全國多起死亡案例。圖為洛杉磯市的義工查看街友健康狀況。（美聯社）

根據亞利桑納州馬里考帕郡(Maricopa County)的報告，自4月記錄到第一起案例以來，截至22日，該郡衛生局今年已確認25個高溫相關死亡案例，另有249例仍在調查中。

根據驗屍官辦公室的數據，死者大部分為50歲以上者，32%的死者年齡超過75歲。

鳳凰城的氣溫27日連續第28天超過華氏110度，自7月9日以來沒有任何一晚的溫度低於90度。

去年與今年，約八成死者在戶外受到熱傷害，其中超過三分之一是無家可歸的遊民；在所有的高溫死亡案例中，超過半數與藥物使用有關。

這兩年的所有室內死亡案例皆處於沒有冷氣的環境，大部分的空調關閉、無法運作，或沒有空調。

亞利桑納州的其他地區，尤其是南部的尤馬郡(Yuma)、皮瑪郡(Pima)、聖塔克魯茲郡(Santa Cruz)也同樣面臨危險高溫，導致幾起死亡案例，但只有人口最多的馬里考帕郡每周在線上更新高溫相關死亡案例的數據。

美國邊境巡邏隊(U.S. Border Patrol)土桑(Tucson)分部報告，7月前三周期間，該部門已經接獲151通求助電話，並在美墨邊境附近的沙漠救援逾1100名移民，巡邏隊也發現人類遺骸。

一名郡官員證實，本周十個長20呎、寬8呎的冷凍櫃被運送至馬里考帕郡驗屍官辦公室附近的停車場，鳳凰城準備使用這些冷凍櫃裝運遺體。

馬里考帕郡發言人貝瑞(Jason Berry)表示驗屍官辦公室有可暫放224具遺體的「標準容納能力」，且尚有額外的空間，最多可暫放358具屍體，「我們認為引進冷凍櫃作為預防措施是謹慎的作法。」

貝瑞說目前沒有遺體被存放在這些冷凍櫃中。

他表示這並非驗屍官辦公室第一次租借冷凍櫃，2022年夏季鳳凰城的新冠肺炎案例激增時，曾用十個冷凍櫃存放疫情死者的屍體。

高溫 亞利桑納州 疫情

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