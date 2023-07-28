熱浪轉襲東北部 周五迎高峰 全國逾三分之一人口處危險區域

除了中西部和西南部地區，危險高溫已經蔓延到東北部人口最多的地區。圖為在熱到不行的亞利桑納，公益團體向街友發水解渴。(Getty Images)

華盛頓都會區周圍風暴的持續雲層幫助27日氣溫在預期之內，多數地方仍能維持華氏90多度。但風暴消散後，28日預期將面臨極端高溫 ，陽光量應該會比27日更強，最高氣溫主要在90度以上至100度左右，下午附近地區的酷熱指數(Heat index)約為110度。危險高溫已經蔓延到東北部人口最多的地區，全美至少有超過1億5000萬民眾處於危險區域。

紐約時報報導，新英格蘭 地區和大西洋中部各州已經開始警告過高的氣溫和濕度。預報員稱該地區的高溫可能會在28日達到頂峰，屆時約有1億1800萬名美國民眾(占總人口的三分之一以上)將處於危險區域，酷熱指數將升至100多度，這是今年以來全美人口受到極端高溫同時威脅的最高比例。

國家氣象局(National Weather Service)已對紐約市 發出「極端高溫預警」，此前首次面臨連續三天高達90多度的高溫。紐約市採取預防措施，向居民開放了數百個降溫中心，市長亞當斯(Eric Adams)在新聞發布會上表示每年因高溫而喪生的紐約人比任何其他極端天氣事件都更多，因此讓身體得以降溫是生死攸關的問題。

聯合愛迪生(Con Edison)公司27日也向紐約客戶發送簡訊提醒，隨著全市空調使用量增加，在下午2時到晚上10時的時段最好降低能源使用，以「幫助維持可靠服務」。

費城27日氣溫已到93度，周五預計最高溫可達98度，市府也延長32個空調站點的開放時間，讓當地居民可以在那裡尋求救濟，且為無住房民眾提供額外服務。

巴爾的摩27日則發布本季首次「紅色代碼」極端高溫警報，氣溫達到96度。代理衛生專員哈勒(Mary Beth Haller)表示，警報將持續到周六，希望說服居民採取預防措施。

28日高溫頂峰後預計將出現緩解，30日、31日大西洋中部和東北部的氣溫和濕度水平將回落到正常範圍。但中西部和西南部地區恐將繼續熾熱，如鳳凰城29日高溫預計將達113度。