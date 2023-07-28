H-1B簽證將第2輪抽籤遞補缺額 尚未公布時間

移民局今年4月發現有雇主替員工重複申請H-1B抽籤，造成不公平，在清查之後，近期將舉行第二次抽籤。（本報資料照片）

美國公民暨移民服務局(U.S. Citizenship and Immigration Services，USCIS)27日宣布，將為2024會計年度舉行H-1B 專業職業簽證 (specialty occupation visas)第二輪抽籤，讓簽證數量能夠達到年度上限；移民局 將從先前已經完成電子登記的申請案中抽取，但尚未公布抽籤的時間。

2024會計年度H-1B專業職業簽證抽籤已於今年3月舉行，這類簽證在科技、工程領域尤其搶手；移民局後來宣布，收到78萬多筆雇主登記，其中某些業者可能企圖增加中籤機率而替員工重複登記，造成不公平。

移民局在27日聲明中說，必須再舉行一輪抽籤，才能讓簽證數量達到2024會計年度上限。

新核發的H-1B簽證每年有8萬5000個名額上限，其中有2萬個名額保留給擁有高等學位(advanced degrees)的外國勞工。H-1B簽證效期三年，到期之後得以續延三年。

H-1B簽證持有人申請永久居留權( Permanent residency)如果進展順利，只要雇主願意贊助，可以無限期持H-1B簽證留在美國。

根據統計，參加2024會計年度H-1B簽證抽籤的登記案件有78萬884件，比參加2023會計年度的案件增加61%，也創下歷年來案件數量新高，透過抽籤選出8萬5000個名額。

不過，移民局今年4月表示，其中許多登記是為同一名員工重複申請，企圖讓員工提高抽中簽證的機率，結果引起移民局注意。移民局後來展開簽證抽籤的作弊調查，調查結果可能導致某些勞工申請簽證遭拒，或者簽證遭到註銷，還可能面臨犯罪起訴。

移民律師麥坦(Ron Matten)表示，如果不同機構為同一名勞工申請簽證抽籤，等於擠掉其他申請者獲得簽證的機會。

麥坦說，移民局將查緝簽證抽籤詐騙的消息傳出之後，可能使得某些勞工雖然抽中H-1B簽證，卻不敢依照規定完成申請手續，以免被發現曾經涉及不誠實的手段

POLITICO新聞網站報導，移民局並未說明第二輪H-1B簽證抽籤訂於何時舉行。