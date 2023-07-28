7月史上最熱 聯合國秘書長：全球進入沸騰時代

今年的熱浪創下地球12萬年的高溫紀錄，全世界都在發燒。圖為加薩難民營的小朋友熱到受不了，整桶涼水倒下來最痛快。（路透）

北美、歐亞地區酷暑持續，繼史上最熱6月後，科學家7月27日證實，今年7月即將成為史上最高溫 的月份；聯合國(UN)秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)27日也警告，地球已脫離全球暖化 時代，進入「全球沸騰的時代」(the era of global boiling)。

歐盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」(Copernicus Climate Change Service, C3S)表示，7月「極有可能」成為1940年代有紀錄以來，史上最熱的一個月。

C3S主任布諾坦普(CarloBuontempo)表示，這段期間的氣溫令人關注，氣候異常幅度大到讓科學家在本月結束前，就相信會破紀錄了。

7月前3周已破紀錄

全球夏季均溫趨勢圖。（資料來源：CNN、Copernicus Climate Change Service）

本月前三個星期的高溫已高於其他任何時期的全球均溫，世界氣象組織(WMO)秘書長塔拉斯(Petteri Taalas)表示，「極端天氣7月影響全球數百萬人，遺憾這是氣候變遷 的殘酷現實與未來預測，降低溫室氣體逸散的需求，比以往更加迫切。」

北美、歐洲和亞洲今夏酷熱已延續數周，不僅讓7月即將成為史上最熱月，也是地球今年的另一個高溫里程碑。

近8年為史上8大熱年

今年6月，地球經歷1850年有紀錄以來的最熱6月，而7月6日是史上最熱的一天，2023年可能取代2016年成為歷來最熱年的機率持續增加；此外，史上八大最熱年都發生在過去八年期間。

古特瑞斯27日在紐約市聯合國總部的一場演說中表示，「氣候變遷來了，很可怕，這只是剛開始而已」；他呼籲立刻採取大膽行動，降低溫室氣體排放。

古特瑞斯說：「全球暖化的時代結束，全球沸騰的時代降臨。」

暖化因聖嬰現象加乘

今年7月即將成為史上最高溫的月份。圖為7月初的鳳凰城。（美聯社）

全球正進入科學家警告的特別溫暖多年期，人類活動持續排放溫室氣體造成的暖化效應，因為聖嬰現象(El Niño)而加乘；聖嬰現象是一種反覆出現的氣候模式，與許多地區的炎熱情況相關。除了高溫逼人外，加拿大和南歐地區的凶猛野火也未平息。

洛杉磯加州大學(UCLA)氣候學者凱倫‧麥金儂(Karen A. McKinnon)表示，當全球均溫大幅度的打破紀錄時，令人質疑氣候也受到其他因素影響，這些因素可能比全球暖化和聖嬰現象更不為人知。

分析本周影響美國西南部、墨西哥北部和歐洲南部天氣狀況的研究人員表示，前述地區過去幾天觀察到的氣溫變化，「幾乎不可能」在不受人為影響氣候變遷的情況下發生。