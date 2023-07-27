Fed升息1碼 達22年高點 鮑爾：不排除9月繼續升息

美國阻降通膨有初步效果，聯準會主席鮑爾26日一如預期，再宣布升息一碼。（美聯社）

聯準會 26日宣布再升息 一碼(0.25個百分點)，以對抗通膨，使得政策利率達到22年最高點，且保留後續調漲空間；這是17個月以來第11次升息，聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell)表示，現在斷言此次升息是否會結束一系列降溫經濟和對抗通膨的升息步調，為時尚早。

鮑爾在記者會上說，聯準會將根據未來幾個月的經濟表現，決定是否繼續升息，「尤其注意通膨數據」。

道瓊指數 連13天上漲

市場對於聯準會決定的反應複雜，史坦普500指數(S&P 500)26日小跌0.016%，以科技股為主的那斯達克綜合指數(Nasdaq)跌幅為0.12%。

美股在鮑爾發言期間由黑翻紅，但投資人在他重申今年預料不會降息後熱情消退。即使如此，道瓊工業指數(DJI)終場仍上漲0.23%，連13個交易日收紅，拉出1987年以來最長漲勢。

聯準會聯邦公開市場委員會(FOMC)開會兩天後，聯準會決策官員一致決議升息一碼，聯邦資金利率目標區間達到2001年初以來最高的5.25%至5.5%。

通膨放緩 但仍有長路

聯準會2022年3月開啟緊縮循環後曾連續10度升息，今年6月「跳過」一次升息後，7月底再次調高利率，符合市場預期。

鮑爾在記者會上表示，2022年年中以來，通膨放緩，但要達到2%的目標「還有很長的路要走」。

9月20日會後是否升息或利率維持不變，鮑爾守口如瓶，僅表示聯準會緊縮政策控制通膨已有長足進展，但官員認為，政策仍需要處在限制性水準「一段時間」，而若認為合適，準備進一步調高利率。

再升息？將評估數據

鮑爾表示：「如果數據可供依據，我們肯定可能在9月會議上再次升息」；「但我也想說，我們可能會選擇保持穩定，將進行仔細的評估，正如我所說，視逐次會議而定」。

鮑爾說，FOMC將評估「收到的全部數據」，以及對經濟活動和通膨的影響。

10年期公債殖利率25日增至3.911%後，26日跌回3.850%。

審計與稅務諮詢公司RSM首席經濟學者布魯蘇拉斯(Joe Brusuelas)表示，「現在該是聯準會給美國經濟，吸收過去升息影響的時候了」；「隨著聯準會最近升息一碼，我們認為潛在通膨速度改善、創造就業機會方面降溫，以及溫和成長正為聯準會有效結束升息創造條件」。

不過，聯準會的會後聲明僅含糊地提及FOMC未來行動的方向。

聯準會聲明指出，「FOMC將繼續評估更多訊息及其對貨幣政策的影響」，呼應幾乎所有聯準會官員近期公開聲明中支持的「數據取向」，而非「設定時間表」的說法。

聲明中唯一值得注意的變化是，雖然預計未來至少會出現溫和衰退，但在6月會議上對經濟成長的措辭為從「溫和」(moderate)升級為「穩定」(modest)；如今聲明再次將通膨描述為「高漲」(elevated)，且就業成長「強勁」(robust)。