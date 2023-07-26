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商務部長雷蒙多表示「計畫今年夏末訪中」

記者黃國樑／即時報導
商務部長雷蒙多在美國智庫伍德羅．威爾遜中心一場活動中講話。（取材自威爾遜中心官網視頻）
商務部長雷蒙多在美國智庫伍德羅．威爾遜中心一場活動中講話。（取材自威爾遜中心官網視頻）

中國《環球網》綜合法新社、美國福克斯新聞網的報導稱，美國商務部長吉娜．雷蒙多（Gina Raimondo）當地時間25日下午在美國智庫伍德羅．威爾遜中心的一場活動中表示，她計劃「今年夏末」訪華。

法新社稱，雷蒙多在這場活動中被問及中美關係，她表示，「我確實計劃在今年夏末訪華，目前我們仍在確定具體日期和製定行程安排。」雷蒙多補充稱，「在高層方面，我們需要盡可能在任何領域與中國打交道，我們需要盡可能推動發展，但我們也需要妥善保護我們必須保護的一切，我在這兩方面都需要發揮作用。」

法新社還提到，當雷蒙多談及「印太經濟框架」議題時，她的講話一度被現場氣候示威者打斷。「在拜登總統上任前的五年裡，美國在這些地區缺乏經濟存在，我們必須確保在這一地區獲得經濟存在。」雷蒙多說，「你知道，我們甚至沒有一個參與框架，我想說……」同樣關注該消息的福克斯新聞網稱，闖進現場的示威者打斷了雷蒙多講話，並高呼「我們需要清潔空氣，不是另一個億萬富豪」、「吉娜（雷蒙多），終結化石燃料」。法新社稱，在示威者被帶離後，雷蒙多回到台上繼續完成講話。

環時報導說，就所謂「印太經濟框架」，中國外交部發言人毛寧5月26日在例行記者會上曾表態稱，無論是什麼名義的區域合作框架，都應當保持開放包容，而不是歧視、排他、搞保護主義。各方應共同反對美國的經濟脅迫。

報導說，此前，雷蒙多已多次放風，稱自己計劃訪問中國。但據路透報導，7月21日雷蒙多在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）採訪時聲稱她計劃今年晚些時候訪問中國，但同時又提到所謂「中國駭客入侵美商務部電子郵件」。

7月13日中國商務部舉行例行新聞發布會時上，商務部新聞發言人束珏婷被問到雷蒙多訪華事宜時回應稱，中方對雷蒙多部長訪華持開放和歡迎態度，正就此與美方保持溝通。中方將繼續致力於通過對話溝通解決經貿領域彼此關切、推動建設性務實合作。

雷蒙多 商務部 拜登

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